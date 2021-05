Fuite de laboratoire chinois ou animaux? Les scientifiques américains veulent des réponses

Quinze mois après le début officiel de la pandémie mondiale, on ne sait toujours pas comment elle est née – et un groupe de scientifiques américains de haut niveau est impatient d’obtenir des réponses.

Dans une lettre dans le numéro actuel de la revue Science, 18 experts en maladies infectieuses, immunologistes et épidémiologistes se sont joints à un appel mondial pour plus d’informations sur les premiers jours de l’épidémie. On n’en sait toujours pas assez, ont-ils déclaré, pour déterminer si le coronavirus est passé directement d’animaux à l’homme ou s’il a été libéré d’un laboratoire de recherche en Chine.

Le manque d’informations, ont-ils déclaré, alimente les théories du complot et empêche les scientifiques et les décideurs de prendre des mesures pour empêcher la prochaine pandémie mortelle.

« Nous souhaitons tous pouvoir dire » c’est ce qui s’est passé « », a déclaré Jesse Bloom, qui étudie l’évolution virale au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, et qui a aidé à rédiger la lettre. « Objectivement, il n’est pas possible pour les scientifiques de dire ce qui s’est passé avec les informations actuelles. »

Le gouvernement des États-Unis ainsi que 13 autres pays, l’Union européenne et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé ont déjà demandé plus de données sur les premiers jours de la pandémie. Une équipe de l’OMS qui a passé deux semaines en Chine au début de cette année n’a eu qu’un accès limité aux laboratoires étudiant des virus similaires et aux données sur les premiers cas.

Les agences de santé publique disposant d’informations sur ces premiers cas et les laboratoires de recherche étudiant des virus similaires doivent ouvrir leurs dossiers au public, a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale et l’un des auteurs de la lettre.

Il ne sera peut-être jamais possible de déterminer précisément ce qui a conduit à la première infection. Avec le premier virus du SRAS, les chercheurs pensent mais ne sont pas sûrs à 100% que le virus est passé des chauves-souris aux civettes – un mammifère carnivore originaire d’Asie – aux humains.

Mais il n’est pas trop tard pour avoir une idée plus claire des origines du virus SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19, a déclaré Iwasaki.

« Une enquête appropriée, transparente, objective, basée sur les données, comprenant une large expertise, soumise à une surveillance indépendante et gérée de manière responsable pour minimiser l’impact des conflits d’intérêts, aidera à découvrir l’origine du virus », a-t-elle déclaré par e-mail. « Nous devons aborder cette question avec des approches scientifiques objectives. »

La lettre et la plupart des autres plaintes ont cessé de blâmer la Chine pour le manque d’informations, bien que le pays ait retenu des informations et dirigé des laboratoires de virologie de haute technologie dans la même ville où le virus est apparu pour la première fois.

Lawrence Gostin, directeur de la faculté de l’Institut O’Neill pour le droit national et mondial de la santé à l’Université de Georgetown, a été plus direct.

« La Chine n’a pas permis un examen complet, indépendant et rigoureux de son territoire, et elle continue d’insister sur le fait que cela s’est produit dans un autre pays contrairement à toutes les preuves », a déclaré Gostin.

L’appel des scientifiques intervient un jour après qu’un rapport indépendant commandé par l’OMS a constaté que l’OMS et de nombreux pays ont réagi trop lentement à la menace du virus SRAS-CoV-2.

Gostin a déclaré que le rapport était utile pour mettre en évidence les nombreux problèmes survenus à tous les niveaux de gouvernement dans l’identification et la lutte contre la pandémie.

«À chaque instant depuis la notification initiale de la pandémie, il y a eu un échec catastrophique», a-t-il déclaré. « Je dirais que le plus grand échec n’est même pas de définir comment cela a commencé ou pourquoi il a commencé. »

À moins qu’il ne soit clair comment une épidémie a commencé, Gostin a déclaré: « vous ne savez pas comment la terminer, ou certainement la prévenir. »

Il pense que le scénario le plus probable est que le SRAS-CoV-2 est passé d’un hôte animal à l’homme parce que c’est ainsi que plus de 70% des nouvelles infections humaines commencent.

« Il est extrêmement rare, voire extrêmement rare, que cela provienne d’un laboratoire ou d’une fuite intentionnelle », a-t-il déclaré. « Nous n’avons aucune preuve positive de l’implication du laboratoire. »

Mais Bloom a déclaré qu’il n’y avait tout simplement pas encore assez de preuves pour tirer une telle conclusion. Il voit trois histoires d’origine possibles pour le SRAS-CoV-2. D’abord – et ici il est d’accord avec Gostin – il est né chez les chauves-souris et a sauté directement aux humains ou à un autre animal, puis aux humains.

Bloom a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure deux autres possibilités: que quelqu’un dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, étudiait le virus, prélevé sur une chauve-souris ou un autre animal, et l’a accidentellement libéré, infectant les gens; ou qu’il s’agissait d’une libération intentionnelle par un chercheur travaillant avec le virus.

« Indépendamment de ce qui s’est produit », a déclaré Bloom, « ce serait vraiment scientifiquement bénéfique, et je pense également bénéfique pour notre capacité à comprendre et à prévenir de futures pandémies, à vraiment comprendre les événements initiaux. »

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.