Fuite de la vidéo du lieu du mariage Athiya Shetty-KL Rahul; La ferme Khandala de Suniel Shetty se pare d’or [WATCH]

Athiya Shetty et KL Rahul sont tous prêts à se marier. Selon les rapports, leur mariage aura lieu le 23 janvier. Le lieu du mariage serait l’immense ferme de Suniel Shetty à Khandala. De nombreux reportages sur la liste des invités font la une des journaux. Les deux familles ont gardé un silence complet sur le gros mariage et ont veillé à ce qu’aucun des détails ne soit révélé dans les médias. Cependant, une vidéo du lieu du mariage a maintenant fait surface sur Internet.

La ferme de Suniel Shetty se prépare avant le mariage d’Athiya Shetty et de KL Rahul

Une vidéo partagée par le paparazzo Viral Bhayani donne un aperçu de la ferme Khandala de Suniel Shetty qui a été ornée d’un décor et de lumières dorés. Cela ressemble à une configuration de mariage appropriée avec mandap et plus encore. Selon les rapports, le mariage aura lieu le 23 janvier et les festivités de mariage ont commencé le 21 janvier. Selon un rapport de Zoom Digital, KL Rahul et Athiya Shetty n’ont invité que 100 invités à qui il a été strictement demandé de ne cliquer sur aucun photo au mariage. Dans le passé, de nombreux couples de Bollywood ont utilisé cette politique de non-téléphone lors du mariage pour s’assurer qu’aucune photo ne soit divulguée en ligne. On s’attend à ce qu’Athiya et KL Rahul partagent des photos officielles sur leurs comptes de médias sociaux respectifs.

Découvrez la vidéo du lieu du mariage de KL Rahul-Athiya Shetty ci-dessous :

De plus, il est rapporté que le couple organisera une fête somptueuse après la fin de l’IPL. Des joueurs de cricket et des stars de Bollywood auraient assisté à la fête. Maintenant, les fans attendent de voir Athiya et KL Rahul déguisés en mariés. Mais bon, il semble que nous devrons attendre un jour de plus à condition qu’ils partagent des photos sur les réseaux sociaux.