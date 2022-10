Fuite de la mascotte américaine de la Coupe du monde 2026

La mascotte américaine de la Coupe du monde 2026 est apparue aujourd’hui dans les premiers designs et logos. Le tournoi, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est le premier tournoi à impliquer trois pays accueillant des matchs. Ce n’est que le deuxième tournoi à avoir plus d’un hôte. La Corée du Sud et le Japon ont organisé conjointement la Coupe du monde 2002.

Les mascottes sont un pilier de la Coupe du monde. En 2014, le Brésil a dévoilé Fuleco, un tatou. Le léopard Zakumi s’est présenté pour la Coupe du monde quatre ans auparavant. Même Qatar 2022 a une mascotte, La’eeb, mais la FIFA a laissé une interprétation sur ce que la mascotte fait aux téléspectateurs et aux fans.

Maintenant, il y a des premières fuites sur ce qu’est la mascotte américaine pour la Coupe du monde 2026. Il y a aussi une indication sur ce que le Canada et le Mexique ont.

Décomposés, les États-Unis sont clairement l’Oncle Sam, le héros de fiction patriotique du pays. La mascotte du Canada est un orignal, un animal digne du pays nordique. Celui du Mexique est un cactus. Le cactus est certainement le plus bizarre des trois montrés ci-dessus.

Mascotte des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

L’Oncle Sam est une mascotte appropriée pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 2026. Non seulement l’Oncle Sam est facilement reconnaissable, mais il est en fait un humain. Cela rend l’aspect “réalisme” plus applicable, même s’il n’y a pas de précédent de réalisme en ce qui concerne les mascottes de la Coupe du monde. Après tout, la mascotte de Qatar 2022 ressemble à un fantôme.

La mascotte canadienne, un orignal, est assez classique lorsqu’il s’agit d’une Coupe du monde. Généralement, lorsqu’un animal est impliqué, c’est quelque chose qui a un lien avec le pays lui-même. La Russie avait un loup. La France a utilisé son célèbre coq en 1998. La première mascotte de la Coupe du monde était un lion lorsque l’Angleterre a accueilli la Coupe du monde en 1966. Cela correspond, car l’Angleterre est, après tout, les Trois Lions. Dans ce cas, un orignal pourrait être l’une des mascottes les plus appropriées de ces derniers temps.

Le Mexique est l’endroit où les choses deviennent intéressantes. Ayant accueilli deux fois auparavant, le Mexique avait des choses à faire. En 1970, le Mexique a un bébé dans un sombrero avec le nom de Juanito. Le sombrero est un incontournable de la culture mexicaine. Les sombreros sont revenus en 1986. Cependant, la chose portant le sombrero était un piment géant. Pour être juste, le piment, nommé Pique, ressemblait à un humain.

En 2026, le cactus a aussi des traits humains. Des bras, des jambes, un visage et ce sombrero fiable revient au bercail. Cependant, avec un aigle et un serpent également bien en évidence sur le drapeau mexicain, ceux-ci auraient peut-être pu mieux cadrer avec le thème.