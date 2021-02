Plus tôt ce mois-ci, nous sommes tombés sur une liste pour un trio de smartphones Motorola et Lenovo. L’un d’eux était le Lenovo K13 portant le numéro de modèle XT2097-15. Nous avons maintenant notre premier aperçu du prochain téléphone qui devrait être lancé mondialement sous le nom de Moto E7i Power.











Lenovo K13 en rouge et bleu

Le Lenovo K13 arbore un écran HD + de 6,5 pouces avec une découpe perforée et une caméra selfie 5MP. L’arrière abrite une came principale de 13MP aux côtés d’un capteur de profondeur de 2MP et d’un flash LED. Le dos semble être en plastique et abrite également un lecteur d’empreintes digitales.

On dit que le K13 est alimenté par un processeur octa-core de 1,6 Ghz bien que nous n’ayons pas de modèle de chipset. Il devrait être lancé avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage qui seront encore extensibles via microSD.

Les fuites pointent vers Android 10 du côté logiciel et nous nous attendons à ce que le téléphone dispose d’une batterie de 5000 mAh qui se charge via USB-C. Nous serons à l’affût de plus de détails et vous tiendrons au courant au fur et à mesure de leur apparition.

