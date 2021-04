Samsung travaille sur le Galaxy S21 FE, qui devrait succéder au succès du Galaxy S20 FE de l’année dernière, et sera lancé à un moment donné dans les prochains mois. Le S20 FE était une sorte d’appareil « tueur phare » de Samsung lui-même, et il semble que la société voudra reprendre son succès.

Il s’avère cependant qu’il prévoit de le faire avec exactement la même capacité de batterie. La rumeur veut que la batterie du Galaxy S21 FE porte le numéro de modèle EB-BG990ABY, ce à quoi vous vous attendez étant donné que le numéro de modèle du téléphone devrait être SM-G990B.

Rendu Galaxy S21 FE

La capacité nominale est de 4370 mAh, ce qui signifie que sa capacité typique (et le nombre annoncé) sera de 4500 mAh. C’est exactement la même chose que la cellule à l’intérieur du Galaxy S20 FE.

Comparé au reste de la gamme Galaxy S21, le FE aura une plus grande capacité que le S21, mais plus petit que le S21 + et le S21 Ultra. Selon une rumeur précédente, le S21 FE devrait avoir un écran plat de 6,4 « (ou à peu près), et sur cette métrique aussi, il se situerait entre le S21 et le S21 +.

La caméra selfie serait de 32 MP et les coloris proposés seront gris / argent, vert, violet et blanc. L’événement de dévoilement du Galaxy S21 FE aurait lieu en août, il reste donc encore beaucoup de temps pour que tous les autres détails fuient. Et nous vous ferons savoir quand ils le feront.

La source (en néerlandais) | Source de l’image