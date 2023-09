Fuite de Kalki 2989 AD : les créateurs de Prabhas et la vedette de Deepika Padukone publient une déclaration juridique ferme

Le nouveau film Kalki 2989 après JC mettant en vedette Prabhas et Deepika Padukone est l’un des films les plus attendus de 2024. Le Nag Ashwin Le réalisateur est l’un des films de science-fiction les plus complets réalisés en Inde. Souvent, des photos et des vidéos des tournages du film sont divulguées en ligne. Et la même chose s’est produite avec Prabhas. Et au milieu de cela, les créateurs de la vedette de Deepika Padukone ont partagé une déclaration juridique très ferme.

Créateurs de Deepika Padukone, vedette de Prabhas Kalki 2989 après JC émettre une déclaration légale

Vvyjyayanthi Movies a utilisé son compte X (anciennement Twitter) et a publié une déclaration indiquant que le film est protégé par les lois sur le droit d’auteur. L’avis indique que le partage de toute partie, qu’il s’agisse de scènes, de séquences ou même d’images du film, est illégal et punissable. Le Kalki 2989 après JC L’équipe engagera des poursuites judiciaires si nécessaire avec l’aide de la Cyber ​​Police.

Les droits d’auteur ainsi que les droits de propriété intellectuelle du nouveau film à venir Kalki 2989 après JC rester avec Vyjayanthi Movies. Le partage du contenu du film sur les réseaux sociaux constitue une infraction pénale et est punissable en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957. Des poursuites pénales seront engagées si une ou plusieurs personnes sont reconnues coupables de la même chose, lit-on dans le communiqué. Si les rapports ont quelque chose à dire, la société de production a déjà déposé une plainte contre une société VFX pour avoir divulgué les images de Kalki 2989 après JC.

Consultez la déclaration légale de Kalki 2989 après JC créateurs ici :

Avis légal de droit d’auteur : #VyjayanthiFilms souhaite informer le public que #Kalki2898AD et tous ses composants sont protégés par les lois sur le droit d’auteur. Partager n’importe quelle partie du film, qu’il s’agisse de scènes, de séquences ou d’images, est illégal et punissable. Des poursuites judiciaires seront engagées si nécessaire, avec pic.twitter.com/wc3rRfRuDJ Films Vyjayanthi (@VyjayanthiFilms) 21 septembre 2023

Un look de Prabhas a récemment été divulgué sur les réseaux sociaux. Et c’est la réaction de l’équipe à la même chose. Il est triste que les efforts et le travail acharné de tant de personnes soient ainsi mis à l’épreuve. BollywoodLife exhorte les utilisateurs des réseaux sociaux à s’abstenir de telles mauvaises pratiques.

Tout ce que vous devez savoir sur Kalki 2989 après JC…

Kalki 2989 après JC est devenu le tout premier film indien à être lancé au San Diego Comic-Con cette année. Prabhas, Rana Daggubati et le réalisateur Nag Ashwin ont été rejoints par Kamal Haasan sur place. Kamal Haasan serait l’antagoniste du film. Le film met également en vedette Disha Patani et Amitabh Bachchan. La sortie du film est prévue pour le 12 janvier 2024. Cependant, certains rapports indiquent que le nouveau film de Prabhas et Deepika a été reporté en raison de la fuite. Mais il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet.