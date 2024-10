Fuite de fichiers secrets des services de renseignement américains sur Israël – CNN — RT World News

Les documents publiés sur Telegram décrivent les prétendus préparatifs de Tsahal pour frapper l’Iran

Les États-Unis ont ouvert une enquête après la fuite en ligne de rapports hautement classifiés des services de renseignement sur les préparatifs d’Israël en vue d’éventuelles frappes contre l’Iran, a rapporté samedi CNN, citant trois personnes proches du dossier.

Cette apparente faille de sécurité s’est produite dans un contexte de tensions sans précédent entre Israël et l’Iran, l’État juif s’étant engagé à répondre à un barrage de missiles tirés par Téhéran au début du mois.

Vendredi, deux documents ont été publiés sur la chaîne Telegram anonyme Middle East Spectator, qui couvre les événements dans la région et critique Israël. Le premier document, apparemment préparé par l’Agence nationale de renseignement géospatial du Pentagone, indique que les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient « La poursuite des préparatifs clés en matière de munitions et l’activité secrète des drones le 16 octobre sont presque certainement en vue d’une frappe contre l’Iran. » Le deuxième document contient un rapport détaillé sur un « exercice d’emploi à grande échelle » menée par l’armée de l’air israélienne les 15 et 16 octobre.

Un responsable américain anonyme a confirmé l’authenticité des documents à CNN, décrivant la fuite comme « profondément préoccupant. » Le responsable a déclaré au réseau que l’enquête en cours visait à déterminer qui avait accès aux fichiers top secrets qui ont finalement été diffusés sur les réseaux sociaux.















La chaîne Telegram, qui a publié les documents, a publié samedi un communiqué affirmant avoir reçu les fichiers de « une source anonyme sur Telegram qui a refusé de s’identifier. » La chaîne a en outre affirmé avoir « aucun lien avec le fuyard d’origine. »

Le 1er octobre, l’Iran a tiré près de 200 missiles balistiques sur Israël en réponse à la guerre à Gaza et aux assassinats de hauts membres des groupes militants pro-palestiniens du Hamas et du Hezbollah. Selon Tsahal, la majorité des projectiles ont été interceptés. La seule victime directe de l’attaque a été un Palestinien de Cisjordanie qui a été tué par la chute d’un fragment de missile.

Israël n’a pas précisé comment et quand il riposterait, certains rapports indiquant que Tsahal prévoyait de frapper des cibles militaires en Iran, plutôt que des installations nucléaires ou pétrolières. Israël ferait « des décisions finales fondées sur notre intérêt national » C’est ce qu’a déclaré jeudi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.