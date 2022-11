Fuite dans un puits de stockage de gaz de Pennsylvanie crachant du méthane

Un évent d’un puits de stockage souterrain de gaz naturel dans l’ouest de la Pennsylvanie a craché des quantités massives de méthane réchauffant la planète dans l’atmosphère pendant plus de 11 jours et les tentatives pour colmater la fuite ont jusqu’à présent échoué.

Le propriétaire Equitrans Midstream a déclaré que le puits de son installation de stockage de Rager Mountain, située dans une zone rurale à environ 1,5 heure à l’est de Pittsburgh, évacuait environ 100 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, selon les premières estimations.

Si cela est exact, cela représenterait jusqu’à présent 1,1 milliard de pieds cubes d’émissions, soit l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de 1 080 wagons de charbon.

Les régulateurs environnementaux de Pennsylvanie ont émis à l’entreprise un avis de cinq violations potentielles de la loi de l’État. Par mesure de précaution, la Federal Aviation Administration a restreint les avions dans un rayon de 1 mile du puits qui fuit.

Une déclaration écrite fournie vendredi par la porte-parole d’Equitrans, Natalie Cox, a déclaré “qu’il n’y a pas de problème immédiat de sécurité publique” et que la société a travaillé avec une société spécialisée dans les services de puits pour colmater la fuite, qui a été signalée pour la première fois le 6 novembre.

L’installation de Rager se trouve dans le canton de Jackson, au cœur de la formation Marcellus Shale qui a connu un boom de la production de gaz depuis l’introduction de la fracturation hydraulique il y a plus de dix ans. Des résidents vivant à moins de six kilomètres de la fuite ont déclaré vendredi à l’Associated Press qu’ils pouvaient entendre le rugissement du gaz sous pression s’échapper du puits et sentir les vapeurs.

Tracey Ryan, qui enseigne à la maison ses deux jeunes enfants chez elle à environ cinq kilomètres, a déclaré que l’air sentait le soufre et que le bruit était si mauvais qu’elle avait du mal à dormir.

“Lorsque vous êtes allongé dans votre lit la nuit, cela ressemble à un avion à réaction qui décolle”, a déclaré la mère de 39 ans. « C’est irréel, le bruit qui arrive, et c’est constant. … Tout le monde ne cesse de nous dire que nous sommes en sécurité. Mais on ne se sent pas en sécurité si on peut l’entendre et le sentir.

Le méthane, principal composant du gaz naturel, est incolore et inodore. Mais lorsque le gaz est traité pour le transport et la vente, les producteurs ajoutent un produit chimique appelé mercaptan pour lui donner une odeur distinctive d’« œuf pourri » qui aide à sensibiliser les gens aux fuites.

Le pouvoir de réchauffement de la terre du méthane est environ 83 fois plus fort sur 20 ans que le dioxyde de carbone qui provient des tuyaux d’échappement des voitures et des cheminées des centrales électriques. Les sociétés pétrolières et gazières sont les principaux émetteurs industriels de méthane, qui, une fois libéré dans l’atmosphère, perturbera le climat pendant des décennies, contribuant à davantage de vagues de chaleur, d’ouragans, d’incendies de forêt et d’inondations.

La nouvelle fuite survient alors que l’Agence de protection de l’environnement a mis à jour le 11 novembre les nouvelles règles proposées visant à réduire le méthane et d’autres émissions nocives provenant des opérations pétrolières et gazières.

L’installation de Rager dispose de 10 puits de stockage d’une capacité totale de stockage de 9 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Equitrans a annoncé jeudi que la fuite avait été arrêtée lorsque les travailleurs ont inondé le puits qui fuyait, mais le sifflement du gaz d’évacuation est revenu tôt vendredi matin.

Cox a averti que l’estimation de 100 millions de pieds cubes de fuite de gaz naturel par jour est préliminaire et que la société ne serait pas en mesure de fournir un compte rendu précis du gaz perdu tant qu’une étude de vérification de l’inventaire n’est pas terminée.

L’estimation initiale considérerait potentiellement la fuite de Rager comme plus petite mais comparable aux émissions quotidiennes des pires fuites de gaz incontrôlées de l’histoire des États-Unis – une éruption en 2018 dans un puits de gaz de l’Ohio appartenant à une filiale d’ExxonMobil et la catastrophe de 2015 au stockage d’Aliso Canyon. installation en Californie.

Les citations émises contre l’entreprise par le Département de la protection de l’environnement de Pennsylvanie incluent des manquements à entretenir et à exploiter correctement l’installation de gaz, créant une nuisance publique et produisant un « danger pour la santé publique et la sécurité ». L’entreprise a également été citée pour ne pas avoir fourni aux inspecteurs d’État “un accès libre et sans restriction”.

Lauren Camarda, porte-parole de l’agence environnementale de l’État, a déclaré que lorsque les membres d’une équipe d’intervention d’urgence de l’État sont arrivés pour la première fois sur le site le 7 novembre, ils ont d’abord été interdits d’entrée et ont dit que “l’accès était limité au personnel essentiel uniquement”.

Cox a déclaré que lorsque l’équipe de l’État est arrivée, les sous-traitants d’Equitrans étaient toujours en train de mettre en place une limite de sécurité pour éviter d’introduire une source d’inflammation potentielle qui pourrait enflammer le méthane hautement inflammable qui s’échappe dans l’air.

Le gaz provient d’un évent conçu pour soulager les pressions intenses qui s’accumulent dans le puits et empêcher une éruption. Cox a déclaré que la société prélevait maintenant du gaz de quatre puits de stockage pour réduire la pression globale dans le champ. Les efforts pour colmater la fuite devaient se poursuivre tout au long du week-end, y compris des tentatives de colmatage du puits avec du béton.

Les résidents à proximité ont déclaré qu’une résolution ne pouvait pas arriver assez tôt.

Edana Glessner, qui gère un lieu de mariage à 3,6 miles du site du puits, a déclaré que l’odeur la rendait nauséeuse et avait un impact sur son entreprise.

“Vous pouviez l’entendre lors du dernier mariage que nous avons eu”, a-t-elle déclaré. “Et ça sentait bon, mais tout le monde était d’accord avec ça. Nous avons dit que nous étions vraiment désolés.

Biesecker a signalé de Washington et Rubinkam du nord-est de la Pennsylvanie.

Michael Biesecker et Michael Rubinkam, Associated Press