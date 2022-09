Fugitif dans une affaire massive de corruption dans la marine pris au Venezuela

SAN DIEGO (AP) – Un entrepreneur de la défense malaisien surnommé “Fat Leonard” qui a orchestré l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire militaire américaine a été arrêté au Venezuela après avoir fui avant sa condamnation, ont annoncé mercredi les autorités.

La chasse à l’homme internationale contre Leonard Glenn Francis s’est terminée par son arrestation par les autorités vénézuéliennes mardi matin à l’aéroport de Caracas alors qu’il s’apprêtait à embarquer dans un avion pour un autre pays, a indiqué le US Marshals Service.

L’arrestation est intervenue à la veille de sa condamnation prévue par un tribunal fédéral de Californie pour un stratagème de corruption qui a duré plus d’une décennie et impliqué des dizaines d’officiers de la marine américaine.

On ne savait pas dans l’immédiat quand il pourrait être extradé vers les États-Unis.

Francis était assigné à résidence à San Diego lorsqu’il a coupé son bracelet de cheville GPS et s’est échappé le 4 septembre. Dix agences américaines ont recherché Francis et les autorités ont émis une récompense de 40 000 $ pour son arrestation.

Les autorités américaines ont également publié une notice rouge, qui demande aux forces de l’ordre du monde entier d’arrêter provisoirement une personne avec possibilité d’extradition. La Malaisie et Singapour ont tous deux des accords d’extradition avec les États-Unis.

Francis a plaidé coupable en 2015 d’avoir offert des services de prostitution, des hôtels de luxe, des cigares, des repas gastronomiques et plus de 500 000 dollars de pots-de-vin à des responsables de la marine et à d’autres personnes pour aider sa société d’entretien de navires basée à Singapour, Glenn Defence Marine Asia Ltd. ou GDMA. Les procureurs ont déclaré que la société avait surfacturé la marine d’au moins 35 millions de dollars pour l’entretien de navires, dont beaucoup étaient acheminés vers des ports qu’il contrôlait dans le Pacifique.

Francis avait été autorisé à rester confiné à domicile pour recevoir des soins médicaux pendant qu’il coopérait avec le parquet. Avec son aide, les procureurs ont obtenu la condamnation de 33 des 34 accusés, dont plus de deux douzaines d’officiers de la marine.

The Associated Press