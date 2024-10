Fuerza Regida parle de la place de la musique mexicaine dans la course aux Grammy Awards

Jesús Ortiz Paz, chanteur du groupe de musique mexicaine Fuerza Regida, né à San Bernardino, s’efforce sans relâche de gagner tous les fans possibles. Qu’il s’agisse d’organiser des soirées sur la plage pour la sortie de leur album, de donner des concerts dans des lycées, de faire des sets en voiture sur l’autoroute 10 ou d’être en tête d’affiche de festivals comme Camp Flog Gnaw, le groupe a fait tout ce qui était nécessaire pour impliquer les jeunes dans sa vision expansive des corridos tumbados.

Même si le genre a explosé sur TikTok et en streaming au cours des dernières années et a fait de Fuerza Regida des stars de l’arène, un public a jusqu’à présent échappé à Paz, 27 ans (connu familièrement sous le nom de JOP) : les électeurs des Grammy.

Malgré ses racines locales, sa célébrité transfrontalière et ses chiffres gargantuesques en matière de streaming (il compte actuellement sept singles avec plus de 100 millions d’écoutes sur Spotify), le groupe n’a pas encore été nominé pour un Grammy – latin ou autre.

« Nous sommes encore nouveaux dans ce monde », a déclaré Paz dans une interview au Times. Le chanteur était un peu larmoyant après être resté éveillé jusqu’à 7 heures du matin pour écrire de la musique, mais il était convaincu que « nous avons tous les outils nécessaires pour être des superstars. J’ai l’impression qu’il a fallu du temps pour que la musique mexicaine soit cool. Je n’ai pas l’impression que ce soit la faute des Grammys, parce qu’ils ne le savaient pas – ce n’était tout simplement pas aussi important qu’aujourd’hui.

Cela pourrait enfin changer lors de la cérémonie de l’année prochaine. Peso Pluma, la superstar des corridos tumbados – une ballade mexicaine imprégnée de hip-hop – a remporté son premier Grammy pour l’album de musique régionale mexicaine en 2024. La Recording Academy a commencé à reconnaître l’énorme popularité et l’influence de cette scène, qui a transformé la musique de les Amériques et au-delà.

Fuerza Regida pourrait enfin être la prochaine en matière de matériel.

Le groupe soumet deux albums pour examen : l’énoncé de mission de 30 titres de 2023 « Pa las Baby’s y Belikeada » et l’ambitieuse expérience de musique de club de juillet « Pero No Te Enamores ». Pris ensemble, ils résument l’éventail d’un groupe qui a atteint un trio rare : extrêmement populaire, créatif et férocement indépendant (Fuerza Regida est l’une des figures de proue du label de Los Angeles Rancho Humilde).

« Pa las Baby’s » sera probablement le point d’entrée de nombreux électeurs des Grammy Awards. Des tubes comme « TQM » et « Sabor Fresa » font désormais partie du paysage SoCal, avec des cuivres vibrants et des lignes de guitare et de tololoche parfaitement imbriquées évoquant la tradition mexicaine, tandis que Paz raconte des histoires loufoques de décadence de la vie aux confins de la pègre. L’album (et son suivi rapide, l’EP de février « Dolido Pero No Arrepentido ») les a transformés du statut de héros locaux et d’habitués des charts régionaux mexicains du Billboard aux États-Unis, en remplisseurs de stades au pays et à l’étranger.

Un morceau en particulier — « Harley Quinn », produit avec la star de l’EDM Marshmello — a offert une nouvelle voie séduisante au groupe (qui comprend également le guitariste à 12 cordes Samuel Jáimez, le guitariste rythmique Khrystian Ramos, le sousaphoniste José « Pelón » García et Moisés López sur tololoche). Avec un nouveau bruit de house music derrière eux, Fuerza Regida a trouvé un nouveau royaume après les heures normales.

Fuerza Regida (Avec l’aimable autorisation de la Fuerza Regida)

Après des semaines d’une session d’écriture de 40 membres à Medellín, en Colombie, « Pero No Te Enamores » est devenu un disque de musique dance à part entière. L’instrumentation classique du groupe a reçu un nouvel échafaudage de batterie de club de Jersey, de subbasses tumultueuses et de bruit sourd de reggaeton. C’était un grand pas en avant, mais le groupe a réussi son atterrissage, convaincu que ses liens entre la musique mexicaine et les scènes rave animées de SoCal étaient réels et vitaux.

« C’était la première fois que je faisais un camp aussi loin de ma zone de confort », a déclaré Paz. « Je n’aurais pas pu faire ça seul. »

Avec les producteurs de musique de club Gordo, Major Lazer et Afrojack sur le pont, des singles comme « Nel » et « Secreto Victoria » placent leur son dans un tout nouveau contexte – des rêveries de mezcal au bord de la piscine aux boîtes de nuit brumeuses et éclairées par des stroboscopes. À en juger par un récent set sur invitation uniquement au rave club Avalon Hollywood, cela s’est définitivement traduit.

« Je sais que des gens ont fait des singles comme celui-là, mais je ne pense pas que quiconque dans un groupe comme le nôtre ait fait ça pour un album entier », a déclaré Paz. « C’était un risque, tu sais ? Mais ça n’a pas échoué. »

Fuerza Regida a réservé deux soirées au nouvel Intuit Dome à Inglewood en novembre, une déclaration ferme selon laquelle ce groupe est un acte déterminant du nouveau phénomène de musique latine le plus important depuis des années.

Alors que la musique mexicaine devient de plus en plus importante dans la vie culturelle américaine, Paz navigue également dans les nuances culturelles de sa célébrité ici et au Mexique, où son groupe remplit également les stades, mais reste en quelque sorte étranger.

« Je me sens vraiment mexicain, mais je ne viens pas du Mexique. Je parle anglais et j’ai un type de butin différent, et cela me permet d’entrer en contact avec les gens d’ici », a déclaré Paz. «Personne ne m’enlève le haricot sur le visage, mais là-bas, ils m’appellent ‘Le Gringo’. Le Mexique nous aime, mais c’est juste un peu plus dur pour moi. Je ne suis pas le numéro 1 là-bas. Mais je pourrais l’être un jour, je dois juste travailler un peu plus dur.

Fuerza Regida au Stade BMO le 15 juillet 2023. (Lorena Endara)

À l’heure actuelle, Paz est plus fervent que jamais d’élargir la portée de Fuerza Regida dans la musique américaine et mexicaine. Cela pourrait bien inclure les Grammys l’année prochaine, mais cela amènera certainement le groupe dans de nouvelles directions encore plus folles.

« J’ai l’impression que dans cinq ans, nous devrions être un peu plus mainstream et de plus en plus polyvalents », a déclaré Paz. «J’adorerais faire une chanson country avec Luke Combs ou Morgan Wallen. Je veux aussi faire plus de chansons de rap. Nous voulons tout faire pour garder le genre vivant.