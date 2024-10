Fuerza Regida annonce son festival de musique « Don’t Fall in Love »

Fuerza Regida le ramène à la maison.

Après des années de sorties d’albums consécutives et de tournées constantes, le célèbre quintette Música Mexicana organise son tout premier festival de musique dans sa ville natale de San Bernardino. Le Don’t Fall in Love Fest d’une journée, un clin d’œil à leur plus récent Cartographie des panneaux d’affichage Le projet Jersey Corridos, « Pero No Te Enamores », rassemble certains des plus grands noms du rap et de la musique mexicaine au Centre d’événements Nos le 2 novembre.

Au milieu de la tournée nord-américaine actuelle du groupe, cet arrêt inattendu comble le fossé entre le style populaire des corridos tumbados (une fusion de rythmes trap et d’instruments traditionnels mexicains) et le hip-hop, car la programmation présente un mélange de rappeurs contemporains et d’artistes régionaux mexicains. .

La deuxième tête d’affiche, outre Fuerza Regida, est le rappeur Lil Baby d’Atlanta, lauréat d’un Grammy Award. Une troisième tête d’affiche secrète sera annoncée le 7 octobre.

Sur les deux scènes du festival, un mélange bruyant de groupes de musique mexicaine comme Luis R Conriquez et Xavi sera mêlé à de grands noms de la scène rap comme Kodak Black et Sexyy Red. Les artistes de Street Mob (label de Fuerza Regida), Chino Pacas et Clave Especial, devraient également monter sur scène aux côtés des artistes de rap Bone Thugs-N-Harmony et Too Short. Le groupe de saxophonistes norteño Los Rieleros Del Norte et les créateurs de Tecnobanda, Mi Banda El Mexicano, présenteront également leurs propres innovations dans ce genre en pleine expansion.

Ce spectacle marque la première représentation de Fuerza Regida dans l’Empire intérieur en six ans. Lancé comme groupe de reprises en 2015, le premier single du groupe était un corrido axé sur la drogue, « Radicamos en South Central ». Au cours des années suivantes, ils ont continué à produire des albums et à adopter le mouvement corrido tumbado – avec désormais 13 albums à leur actif. Surtout lors de leur sortie en 2023, « Pa Las Baby’s y Belikeada », ils ont commencé à devenir plus expérimentaux avec leurs corridos tumbados – en ajoutant une touche EDM, particulièrement visible sur « Harley Quinn » avec Marshmello.

Sur son dernier album « Pero No Te Enamores », le groupe s’engage pleinement dans ce qu’il a surnommé « jersey corridos ». La fusion du rythme pulsé d’EDM, du requinto aigu et des cuivres distinctifs de la musique mexicaine crée certains des morceaux les plus accrocheurs du groupe. Malgré les réactions mitigées des fans, l’album a fait ses débuts au n ° 25 du Billboard 200 et au n ° 2 du classement Top Latin Albums.

En plus de cette apparition en tête d’affiche, le groupe devrait monter sur scène au Kia Forum les 15 et 16 novembre dans le cadre de la tournée Pero No Te Enamores.

Les billets pour le Don’t Fall in Love Fest seront mis en vente vendredi.