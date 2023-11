Fuel Tech remporte des commandes de contrôle de la pollution atmosphérique totalisant 2,6 millions de dollars

WARRENVILLE, Illinois, le 6 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–Fuel Tech, Inc. (NASDAQ : FTEK), une entreprise technologique fournissant une ingénierie de pointe pour l’optimisation des systèmes de combustion, le contrôle des émissions et le traitement de l’eau dans les applications utilitaires et industrielles, a annoncé aujourd’hui la réception de plusieurs contrats de contrôle de la pollution atmosphérique (APC) auprès de clients nouveaux et existants aux États-Unis et en Afrique du Sud. Ces prix soutiennent des projets destinés à divers marchés finaux et ont une valeur globale d’environ 2,6 millions de dollars.

Une commande a été reçue d’un client existant aux États-Unis pour deux ULTRA® systèmes à installer sur des chaudières à gaz naturel dans une université du Sud-Ouest. Le procédé ULTRA de Fuel Tech permet la conversion sur site sûre et rentable de l’urée en ammoniac pour une utilisation comme réactif lorsque la réduction catalytique sélective (SCR) est utilisée pour réduire le NO. X , éliminant les dangers associés au transport, au stockage et à la manipulation de l’ammoniac anhydre ou aqueux. Un deuxième contrat ULTRA de ce même client concerne une chaudière globale au gaz qui peut être utilisée sur plusieurs sites clients. Les livraisons respectives devraient être achevées au premier et au deuxième trimestre 2024.

Un contrat pour un système SCR dans le Nord-Est a été reçu pour une application de turbine à combustion alimentée au gaz naturel dans une usine de conditionnement industriel. Cette commande d’un nouveau client comprend le système SCR complet, y compris le réacteur et l’équipement auxiliaire, ainsi qu’un système ULTRA pour alimenter le réactif urée pour le SCR. Les livraisons d’équipements devraient être achevées au deuxième trimestre 2024.

Un contrat a été reçu d’un client industriel du Nord-Est pour moderniser son système de NO X DEHORS® Système de réduction sélective non catalytique (SNCR). La technologie SNCR de Fuel Tech est une solution éprouvée pour les propriétaires d’unités de combustion utilitaires et industrielles qui cherchent à se conformer à des normes NO plus strictes. X exigences de contrôle. Ce client existant modernise son unité alimentée aux déchets pour se conformer aux futures exigences de réduction des NOx. La livraison de la mise à niveau sera achevée au premier trimestre 2024.

Une commande a été reçue d’un client existant pour une mise à niveau du précipitateur électrostatique (ESP) sur une grande chaudière électrique au charbon en Afrique du Sud afin de réduire les émissions de particules. Ce contrat comprend la conception technique pour la mise à niveau globale de l’ESP et les composants d’équipement clés du projet, ainsi que les services de démarrage et d’optimisation. Fuel Tech travaille avec un partenaire de projet local en Afrique du Sud qui fournit les composants ESP et fournit le périmètre d’installation du projet, qui concerne une deuxième unité dans la même centrale électrique qui a émis une commande en 2022. La phase d’ingénierie sera achevé d’ici la fin du quatrième trimestre 2023. L’installation et la mise en service devraient s’achever au premier trimestre 2024.

Vincent J. Arnone, président et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes heureux d’annoncer l’attribution de ces contrats qui représentent la pertinence continue de nos gammes de produits SNCR, ULTRA et SCR dans une variété de segments de marché. Notre performance éprouvée et notre engagement envers nos clients existants a conduit à un certain nombre de contrats de suivi dans le monde entier pour des projets utilisant une large gamme de carburants. »

Fuel Tech développe et commercialise des technologies exclusives de pointe pour le contrôle de la pollution atmosphérique, l’optimisation des processus, le traitement de l’eau et les services d’ingénierie avancés. Ces technologies permettent aux clients d’opérer de manière rentable et respectueuse de l’environnement. Fuel Tech est un leader dans le domaine de l’oxyde d’azote (NO X ) les technologies de réduction et de contrôle des particules et ses solutions ont été installées sur plus de 1 300 unités utilitaires, industrielles et municipales dans le monde. La chimie des combustibles de la société® La technologie améliore l’efficacité, la fiabilité, la flexibilité du combustible, le taux thermique des chaudières et l’état environnemental des unités de combustion en contrôlant les scories, l’encrassement, la corrosion et l’opacité. Les technologies de traitement de l’eau incluent DGI® Systèmes d’infusion de gaz dissous qui utilisent un injecteur à canal breveté pour fournir des solutions d’oxygène sursaturées et d’autres combinaisons gaz-eau pour cibler les applications de processus ou les problèmes environnementaux. Ce processus d’infusion a diverses applications dans les industries de l’eau et des eaux usées, notamment l’assainissement, l’aération, le traitement biologique et la gestion des odeurs des eaux usées. De nombreux produits et services de Fuel Tech s’appuient fortement sur les capacités exceptionnelles de modélisation numérique de la dynamique des fluides de la société, qui sont améliorées par un logiciel de visualisation haut de gamme développé en interne. Pour plus d’informations, visitez le site Web de Fuel Tech à l’adresse www.ftek.com.

