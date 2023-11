Fuel Tech, Inc. (NASDAQ : FTEK) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 8 novembre 2023

Nos conférenciers d'aujourd'hui seront Vince Arnone, président du conseil d'administration, président et chef de la direction ; et Ellen Albrecht, directrice financière de la société. Après des remarques préparées, nous ouvrirons l'appel aux questions de nos analystes et investisseurs.

Fuel Tech a tenté d’identifier les déclarations prospectives en utilisant des mots tels que anticiper, croire, planifier, attendre, estimer, avoir l’intention, vouloir et des expressions similaires, mais ces mots ne constituent pas le moyen exclusif d’identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les informations actuellement disponibles pour Fuel Tech et sont soumises à divers risques, incertitudes et autres facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux évoqués dans le rapport annuel de Fuel Tech sur formulaire 10-K à l’article 1A sous le titre Risque. Facteurs et dépôts ultérieurs en vertu de la Securities Exchange Act de 1934 telle que modifiée, qui pourraient faire en sorte que la croissance réelle, les résultats d’exploitation, la situation financière, les flux de trésorerie, les performances et les perspectives et opportunités commerciales de Fuel Tech diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. .

Cela dit, j'aimerais passer la parole à Vince Arnone, président-directeur général de Fuel Tech.

Vincent Arnone : Merci, Devin. Bonjour et j’aimerais remercier tout le monde de s’être joint à nous aujourd’hui. Nos résultats pour le troisième trimestre reflètent une croissance continue des revenus à deux chiffres pour notre segment de contrôle de la pollution atmosphérique ou ATC. Avec des ventes en hausse de 36 % par rapport au troisième trimestre de l’année dernière et un rebond attendu et bienvenu des revenus de FUEL CHEM, qui a vu les revenus doubler par rapport au trimestre précédent. deuxième trimestre 2023. L’activité du programme pour ce segment s’est normalisée après une période d’exploitation réduite en raison de temps d’arrêt imprévus et d’une maintenance temporaire sur nos unités installées. Nous avons continué à maintenir un profil de coûts conservateur, les frais généraux, généraux et administratifs étant égaux ou légèrement inférieurs aux niveaux de 2022. Nous avons obtenu de nouveaux contrats APC et terminé le trimestre avec plus de 33 millions de dollars de liquidités et d’investissements totaux et aucune dette à long terme.

Nous pensons que l’avenir de notre entreprise réside non seulement dans la capitalisation des opportunités offertes par nos produits existants et nos marchés finaux, mais également dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits et opportunités de marché. À cette fin, le développement continu de notre technologie d’infusion de gaz dissous ou DGI reste une priorité élevée. Dans le prolongement de notre discussion lors de notre conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre concernant DGI, nous sommes très heureux d’avoir terminé le déploiement sur site et les tests pilotes de notre technologie DGI dans un établissement d’aquaculture de l’ouest des États-Unis. Au cours de la démonstration de 100 jours, la technologie DGI a fourni et contrôlé de manière cohérente les niveaux et la demande d’oxygène dissous entre 9 mg/L et 12 mg/L, soit environ 150 % de la saturation atmosphérique.

Sur la base d’une analyse des résultats et d’une consultation post-étude avec le client, la technologie DGI a non seulement répondu aux attentes et aux paramètres de l’étude pilote, mais les a dans de nombreux cas dépassés pour une fourniture constante d’oxygène dissous de haute qualité à la demande. Le client a signalé d’excellents résultats lors des tests de goût effectués par des chefs locaux, notamment une absence de triméthylamine dans la récolte. Les résultats de cette étude seront publiés dans le résumé et présentés lors de la conférence Aquaculture America en février 2024. Nous sommes actuellement en négociations avec ce client pour déployer notre système DGI sur son site pour son prochain cycle de culture et ses plans de développement à plus grande échelle. . En plus de cette démonstration, nous poursuivons nos discussions avec d’autres partenaires de distribution potentiels alors que nous envisageons de déployer DGI sur d’autres marchés finaux, soit à la fin de cette année, soit au début de 2024.

La DGI est mieux décrite comme une technologie qui implique le transfert efficace de concentrations élevées de gaz dans une masse d’eau pour provoquer des réactions chimiques ou biologiques telles que le traitement des eaux usées ou pour des améliorations de processus telles que les applications industrielles ou l’aquaculture. Notre système DGI est un processus technologique en deux étapes, dans lequel d’abord un sillage d’eau de traitement est pressurisé et infusé d’oxygène à l’aide du saturateur breveté de Fuel Tech et, deuxièmement, ce sillage chargé d’oxygène est renvoyé vers le bassin de traitement via un réseau d’injection en instance de brevet pour une distribution optimale. et le temps de séjour du gaz. À l’heure actuelle, nous utilisons la DGI pour déployer de l’oxygène dans les plans d’eau. Cependant, nous pensons que la DGI peut également s’appliquer à d’autres gaz, comme l’ozone.

Les avantages de DGI incluent le contrôle précis des niveaux d’oxygène dissous pour toutes les applications de processus, et la capacité d’étendre la capacité de l’usine sans expansion majeure ni investissement en capital, la réduction des odeurs et la formation minimale de bulles pour un temps de séjour prolongé. Nous pensons que DGI est applicable sur plusieurs marchés finaux, notamment les pâtes et papiers, les aliments et boissons, la chimie ou la pétrochimie, le traitement de l’eau et des eaux usées et l’aquaculture. Passons maintenant quelques minutes à discuter de nos segments d’activité APC et FUEL CHEM. Notre secteur d’activité FUEL CHEM a bénéficié du retour de nos unités clients à plus grande échelle à des niveaux d’utilisation plus normalisés après avoir connu des temps d’arrêt prolongés au deuxième trimestre associés à une répartition réduite en raison de la demande liée aux conditions météorologiques et des interruptions de maintenance imprévues.

Nous prévoyons que la performance de FUEL CHEM au quatrième trimestre de cette année sera inférieure aux 4,1 millions de dollars déclarés au quatrième trimestre de l’année dernière, en raison principalement d’une réduction des niveaux d’utilisation du programme dans nos comptes principaux par rapport aux niveaux très élevés enregistrés. en 2022. Cela se traduira par une baisse des revenus annuels de FUELCHEM par rapport à l’ensemble de l’année 2022. En ce qui concerne les opportunités internationales pour le segment FUELCHEM, nous continuons de saisir l’opportunité d’étendre la fourniture de notre technologie chimique au Mexique, via notre partenaire dans ce pays, pour lutter contre les émissions créées par la combustion de fioul à haute teneur en soufre, entreprise sans les mesures correctives environnementales nécessaires et au détriment de la santé des communautés environnantes.

Plus tôt cette année, nous avons prolongé de deux ans le programme que nous avons actuellement en place dans une installation et nous pensons que la pression politique s’accentue en faveur de la mise en œuvre de notre programme FUELCHEM dans d’autres installations dans ce pays. Notre partenaire est actuellement en discussions avec le service public public CFE concernant l’application de notre technologie sur plusieurs unités. Pour le segment APC, le chiffre d’affaires a augmenté de 36 % à 3,7 millions de dollars par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, principalement en raison du calendrier d’attribution des projets et du début des travaux sur les contrats annoncés en 2022, et qui se sont poursuivis au cours des 9 premiers mois de 2023. Ces projets impliquaient nos solutions de contrôle des émissions SCR, SNCR et ULTRA dans les unités alimentées au gaz naturel et au charbon aux États-Unis, en Europe et dans la région du Pacifique.

Comme annoncé précédemment, nous avons obtenu 2,2 millions de dollars de nouvelles subventions pour des projets au cours du troisième trimestre et plus tôt cette semaine, nous avons annoncé 2,6 millions de dollars supplémentaires de nouvelles subventions. Sur la base de notre visibilité sur les projets en développement, nous prévoyons un minimum de 3 à 4 millions de dollars de subventions supplémentaires avant la fin de cette année. Le trimestre dernier, nous avons discuté de la publication par l’Environmental Protection Agency des États-Unis d’une règle finalisant les exigences qui obligent 23 États à réduire les émissions d’oxydes d’azote des centrales électriques et de certaines installations industrielles. Selon l’EPA, cette action visait à renforcer les exigences en matière d’émissions d’oxyde d’azote en mettant à jour la règle de contrôle de la pollution atmosphérique entre États afin de répondre aux exigences de bon voisinage du Clean Air Act.

La règle de bon voisinage a actuellement été suspendue par plusieurs circuits imprimés couvrant les sources situées dans les États au vent. Au cours des dernières semaines, des sources dans les États touchés par le vent ont demandé à la Cour suprême de donner suite à cette règle. À court terme, les sources situées en amont ne seront probablement pas tenues de réduire leurs niveaux d’émissions d’oxydes d’azote jusqu’à ce que les exigences et le calendrier de la règle finale aient été résolus. Nous continuons de croire que cette nouvelle règle fédérale servira de catalyseur pour de nouvelles commandes d’APC au cours des prochaines années, alors que les clients des services publics et industriels exploreront les moyens de réduire davantage les émissions de NOx. En effet, il est important de noter que nous avons reçu et répondu à plusieurs demandes de…