Fudge, le chien de Sushant Singh Rajput, meurt quelques jours avant l’anniversaire de naissance de l’acteur ; soeur Priyanka Singh dit: “Suivra bientôt”

Le chien bien-aimé de Sushant Singh Rajput, Fudge, a quitté le monde et cette triste nouvelle a été partagée par la sœur de l’acteur décédé, Priyanka Singh. Elle s’est rendue sur son Twitter et a partagé cette nouvelle avec une légende déchirante qui se lit comme suit : “Adieu Fudge ! Vous avez rejoint le territoire céleste de votre ami qui suivra bientôt ! Jusque-là, le cœur brisé “. Cette légende de la sœur de Sushant Singh Rajput devient virale et cela montre seulement qu’elle n’est pas encore remise de la mort de son frère et maintenant que Fudge est décédé, elle est encore plus brisée. Nous avons souvent été témoins de nombreuses vidéos en ligne publiées par Sushant ou certaines de ses fan clubs de profiter de son temps avec Fudge et cela a montré comment il était l’une des sources de son bonheur.

Adieu Fudge ! Vous avez rejoint le territoire céleste de votre ami suivra bientôt ! Jusque là si le coeur brisé ? pic.twitter.com/gtwqLoELYV Priyanka Singh (@sansesprit) 16 janvier 2023

La famille de Sushant Singh Rajput est extrêmement brisée et brisée après la mort et aurait dû s’isoler. Pendant ce temps, les sœurs du défunt acteur, Priyanka et Shweta Singh, se battent pour la justice de sa mort. Récemment, il y a eu une mise à jour du garçon de l’hôpital Cooper qui a affirmé que SSR avait été assassiné et qu’il ne s’était pas suicidé car il avait trouvé des ecchymoses sur le visage et le corps pendant l’examen. Après cette réclamation du garçon de la salle, la pela de jus sur la mort de Sushant Singh Rajput a de nouveau commencé. Nous nous demandons si jamais la vérité sera révélée sur le mystère derrière la mort de l’acteur décédé.

La famille de Sushant a allégué que sa petite amie Rhea Chakraborty était le meurtrier, l’actrice était même en prison pour avoir prétendument procuré de la drogue à l’acteur par l’intermédiaire de son frère Showik. En ce moment, Rhea est sortie de prison sous caution et elle aussi se remet de la mort de l’acteur.