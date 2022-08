Fuck Dheela : le film de Tiger Shroff-Rashmika Mandanna avec Karan Johar mis de côté ? Voici la VÉRITÉ

2022 n’a pas été une grande année pour Bollywood. De nombreux biggies de Bollywood qui devaient bien réussir au box-office ont mal échoué et l’un d’eux est Tigre Shroff starrer Heropanti 2. Le film avait un facteur de franchise et c’était une grande sortie de vacances (Aïd), mais c’est quand même devenu un désastre. Maintenant, il y a quelques semaines, Karan Johar a annoncé un film avec Tiger Shroff dans le rôle principal. Titré Vis Dheelale film sera réalisé par Shashank Khaitan et aurait Rashmika Mandana sera considérée comme le rôle principal féminin. Cependant, récemment, il a été rapporté que le film avait été mis en veilleuse pour plusieurs raisons.

Screw Dheela a fait la une des journaux de divertissement, et maintenant, l’équipe du film a précisé que le film n’a pas été mis de côté et a été reporté à 2023. La raison du retard est les problèmes de date et il commencera à rouler plus tard l’année prochaine. Pas seulement Screw Dheela, il a également été confirmé que Tiger fera équipe avec Dharma Productions de Karan pour un autre film d’action massif.

Il s’agit du deuxième film de Shashank Khaitan qui a été reporté à 2023. Plus tôt, son réalisateur Bedhadak avec Shanaya Kapoor, Laksh et Gurfateh Pirzada a également été reporté. Il y a eu des rapports selon lesquels même Bedhadak a été mis de côté, mais plus tard, les fabricants ont précisé qu’il avait été reporté au début de l’année prochaine.

Pendant ce temps, Shashank Khaitan attend la libération de Govinda Naam Mera. Le tournage du film est terminé et il devait sortir sur les grands écrans en juin de cette année, mais il a été reporté. Les réalisateurs n’ont pas encore annoncé la nouvelle date de sortie de celui-ci, et apparemment, le film pourrait obtenir une sortie directe en numérique.

En parlant de Tiger Shroff, l’acteur a aligné Ganapath et Bade Miyan Chote Miyan. Alors que le premier devrait sortir à Noël cette année, le second arrivera sur les grands écrans à Noël 2023.