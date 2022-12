FuboTV victime d’une cyberattaque lors de la demi-finale de la Coupe du monde

La demi-finale de la Coupe du monde, au cours de laquelle La France bat le Maroc 2-0 , a commencé à 14 h HE mercredi, et de nombreux clients de FuboTV se sont tournés vers les médias sociaux lorsqu’ils n’ont pas pu accéder au match. La société a noté que l’incident n’avait rien à voir avec des contraintes de bande passante de sa part.

Une fois l’attaque détectée, a déclaré FuboTV, il a pris des mesures immédiates pour contenir l’incident et a pu rétablir le service mercredi soir.

FuboTV un service de streaming de bouquets de télévision en direct, a déclaré qu’il était la cible d’une cyberattaque criminelle mercredi, affectant les clients tentant d’accéder à leurs abonnements lors de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc.

Les fans de football regardent sur écran géant la demi-finale de football de la Coupe du monde Qatar 2022 entre la France et le Maroc à Saint-Nazaire, dans l’ouest de la France, le 14 décembre 2022.

FuboTV a déclaré que l’attaque avait été signalée aux forces de l’ordre et que FuboTV avait engagé Mandiant pour l’aider dans son enquête et sa réponse.

Bien que l’enquête en soit encore à ses débuts, la société a déclaré qu’elle resterait transparente et fournirait des mises à jour lorsqu’elle aurait d’autres informations à partager.

FuboTV, qui est connu pour avoir un forfait très sportif, est en concurrence avec des services comme Alphabet YouTube TV, Assiette ‘s Sling, et Disney Hulu Live TV. Ces services proposent des guides de type télévision payante et un accès à diverses chaînes de télévision payante, reproduisant le forfait traditionnel via une application de streaming. FuboTV a déclaré qu’au 30 septembre, il avait environ 1,2 million d’abonnés payantsune augmentation de 31 % d’une année sur l’autre.