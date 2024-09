fuboTV propose toutes les chaînes ESPN que DirecTV n’a pas, à prix réduit

La meilleure période de l’année est arrivée : le football universitaire est de retour, et la NFL est officiellement de retour en même temps. Malheureusement, si vous êtes un utilisateur de DirecTV ou si vous avez DirecTV Stream, vous ne pouvez accéder à aucun contenu ESPN, FX ou Disney en raison de la panne en cours entre Disney et DirecTV. Cet événement a commencé la semaine dernière et n’a toujours pas été résolu à ce jour. Bien qu’ESPN+ et d’autres services soient disponibles, vous n’aurez pas accès à la plupart des sports en direct. Pour regarder les matchs de football de ce week-end, vous aurez besoin d’un autre service. Heureusement, fuboTV propose un essai gratuit dès maintenant, avec une remise de 30 $ sur tous les forfaits.

Essai gratuit et réductions de fuboTV désormais disponibles