fuboTV diffusera 15 matchs de Premier League en 4K le mois prochain

FuboTV est l’un des rares endroits où les fans peuvent regarder des matchs de Premier League en 4K. À bien y penser, fuboTV et YouTube TV sont les deux seuls services de streaming qui donnent accès à une résolution plus élevée.

Les fans de Premier League ont de la chance cette saison avec plus de matchs que jamais en 4K. Pour 10 $ de plus que le plan de base, fuboTV diffusera 15 matchs de Premier League en 4K au cours du mois prochain. Cela commence par le match du 20 août impliquant les Spurs et les Wolves. Chaque week-end, deux à trois jeux sont disponibles en 4K. D’une manière générale, ce sont les “matchs de marque” pour cette semaine ou ce jour, selon la façon dont le calendrier se forme.

Comme indiqué précédemment, le forfait 4K avec fuboTV est supérieur de 10 $ au forfait de base auquel la plupart des gens sont abonnés. Par conséquent, le coût total de l’abonnement fuboTV serait de 79,99 $ par mois.

Calendrier des matchs de Premier League disponible en 4K via fuboTV

Ces émissions proviennent de Premier League Productions, et non de fubo ni de NBC Sports. Pendant le visionnage, le jeu utilise le flux mondial du jeu au lieu des propres commentateurs de NBC. Alors que la diffusion traditionnelle d’un certain jeu a Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux, la diffusion 4K utilise Premier League Productions. Il s’agit d’un duo de commentateurs différent et d’une couverture de studio différente.

Cela étant dit, voici le calendrier des matchs de Premier League 4K disponibles via fuboTV. La chaîne associée à chacun de ces jeux est disponible sous NBC Sports 4K dans fuboTV.

World Soccer Talk fournit un programme complet des commentateurs de la Premier League chaque semaine le vendredi. Cette liste, ainsi que celle ci-dessous, indique quels jeux sont disponibles en 4K. De plus, il fournit les commentateurs. Cependant, cette liste utilise les commentateurs traditionnels de NBC pour certains jeux, impliquant notamment Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

20 août – Tottenham Hotspur contre Wolverhampton Wanderers

21 août – Newcastle United contre Manchester City

27 août – Southampton contre Manchester United

27 août – Arsenal contre Fulham

28 août – Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur

30 août – Leeds United contre Everton

31 août – Liverpool contre Newcastle United

3 septembre – Everton contre Liverpool

3 septembre – Aston Villa contre Manchester City

4 septembre – Manchester United contre Arsenal

10 septembre – Fulham contre Chelsea

10 septembre – Manchester City contre Tottenham Hotspur

11 septembre – Crystal Palace contre Manchester United

17 septembre – Wolverhampton Wanderers contre Manchester City

17 septembre – Tottenham Hotspur contre Leicester City

Comment regarder la Premier League en 4K

Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous disposez d’un accès par abonnement pour regarder des jeux en 4K. Pour les coupe-câbles, fuboTV et YouTube TV sont la voie à suivre. Les fournisseurs de satellites ont également tendance à avoir 4K. N’oubliez pas que les chaînes 4K sur fuboTV entraînent un coût supplémentaire par rapport au plan de base de 69,99 $ par mois.

Ensuite, il y a le matériel. Vous devez vous assurer que vous disposez d’un téléviseur ou d’un appareil compatible 4K pouvant diffuser le jeu.

Après cela, vous devriez être prêt. Comme indiqué précédemment, le calendrier des jeux ci-dessus est disponible dans une partie 4K dédiée du guide fuboTV. La chaîne dit simplement NBC Sports 4K, et vous aurez alors accès à des matchs de Premier League à plus haute résolution.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 7 jours de fuboTV et regardez les matchs de Premier League mentionnés ci-dessus en 4K.