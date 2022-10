Fubo Sports Network – World Soccer Talk

Fubo Sports Network est une chaîne de streaming en anglais disponible aux États-Unis.

C’est une chaîne financée par la publicité qui peut être regardée gratuitement. Par exemple, vous pouvez le regarder sur des téléviseurs intelligents. De plus, c’est sur la chaîne Roku.

Fubo Sports Network n’est pas la même chose que fuboTV. Ce dernier est un service de streaming payant. Le premier est entièrement gratuit.

Au total, il existe cinq canaux FSN distincts. Le principal est le gratuit. En dehors de cela, lorsque du contenu réservé aux abonnés est diffusé, la programmation est diffusée sur cinq canaux FSN distincts. Par exemple, cela se produit lorsque fubo diffuse les éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL.

Normalement, Fubo Sports Network propose une programmation originale et des émissions disponibles gratuitement. Par exemple, certains des spectacles incluent Les cooligans et Boissons avec Binks. Aussi, vous pouvez ajouter No Chill avec Gilbert Arenas et Appelle ça une nuit au mélange. En dehors de cela, il montre des sports autres que le football (arts martiaux mixtes, parmi eux). Et il montre des nouvelles et des interviews. FSN diffuse également des programmes de partenaires tels que Campus Lore, The Players Tribune, Young Hollywood, VSiN et bien d’autres.

Dans le passé, FSN a diffusé une couverture de la Premier League russe et de la Liga MX.

En 2020, voici ce qu’un dirigeant de fuboTV a dit à propos de FSN :

“Nous sommes ravis que fubo Sports Network ait atteint une notoriété et une envergure telles que les propriétés sportives haut de gamme apprécient nos plateformes pour atteindre les fans de sport sur tous les appareils.”

Où regarder Fubo Sports Network

La couverture de FSN par Fubo est disponible de différentes manières.

Tout d’abord, vous pouvez le regarder sur leur site Web. Deuxièmement, c’est sur les téléviseurs intelligents tels que Xumo, Vizio et TV Plus. Troisièmement, vous pouvez le regarder sur Tubi et Roku. Et quatrièmement et enfin, il est disponible pour les abonnés fuboTV. Au total, FSN est disponible sur 75 millions d’appareils, selon la société.

