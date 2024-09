Fubo offre une réduction de 30 $ à durée limitée pour tous les forfaits américains | Inscrivez-vous maintenant

Fubo propose 30 $ de réduction sur le premier mois pour tous les forfaits américains pour une durée limitée seulement. Les réductions Fubo ne sont disponibles qu’occasionnellement. Si vous envisagez de vous abonner à cette plateforme de streaming, c’est le moment de le faire.

Comment s’inscrire :

Visitez simplement Page d’accueil de Fuboet souscrivez à l’offre de votre choix. Vous pouvez choisir entre quatre formules en fonction de l’expérience que vous souhaitez. Ces détails sont également disponibles sur la page d’accueil, ce qui vous permet de comparer facilement les formules.

Le prix réduit pour chaque forfait est le suivant :

Pro: 49,99 $/mois après le procès

Élite avec Sports Plus : 69,99 $/mois après le procès

De luxe: 79,99 $/mois après le procès

Latino: 19,99 $/mois après le procès

Qu’est-ce que Fubo ?

Diffusez plus de 200 chaînes de télévision en direct, de sport et d’actualités, notamment ESPN, ABC, CBS, FOX et NBC. Ne manquez rien de la saison de football d’automne ou de vos séries de divertissement d’automne préférées. Les forfaits incluent également un enregistreur numérique ainsi qu’un essai gratuit.

Qui peut accéder à cette offre ?

Seuls les nouveaux utilisateurs peuvent accéder à cette remise. Les abonnés actuels ne pourront pas l’appliquer à leur compte s’ils renouvellent, redémarrent ou démarrent un nouveau forfait.

Inscrivez-vous maintenant:

Visite Fubo pour commencer votre essai gratuit. Économisez 30 $ sur votre premier mois, tout en accédant à du contenu pour tous les types de spectateurs. Commencez à diffuser plus de 200 chaînes en direct dès maintenant. Cette offre est valable uniquement pour les forfaits participants. Des taxes et des frais peuvent s’appliquer. Après votre premier mois au tarif réduit, votre prix reviendra au coût standard du forfait à ce moment-là. Vous serez automatiquement facturé à moins que vous n’annuliez votre abonnement.