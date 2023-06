Fubo offre une baisse de prix aux fans de la Premier League canadienne

Fubo, qui détient les droits de la Premier League au Canada, propose un accord du 15 juin au 30 juin 2023 qui fait baisser le prix. Ceci n’est disponible que sur les plans trimestriels et annuels pour les résidents canadiens, ce qui signifie que les options mensuelles restent à leurs frais de base. Cependant, avec la Premier League annonçant son calendrier 2023/24 jeudi, il est déjà temps de commencer à économiser et à attendre avec impatience la saison à venir.

Pour les fans canadiens, cela signifie racheter le domicile exclusif de l’élite anglaise. Comme c’est le cas avec la plupart des fournisseurs, Fubo propose des offres à plus long terme qui sont généralement moins chères. Par exemple, les tarifs trimestriels de Fubo Canada sont inférieurs de 20 % au tarif mensuel. Le taux annuel est de 33 % sur ce taux mensuel. À titre de référence, le tarif mensuel du forfait axé sur le soccer de Fubo Canada est de 24,99 $ (dollars canadiens) par mois. Ainsi, le taux annuel sur le contenu de football s’élève à environ 16,67 $ par mois, et l’option trimestrielle est de 20 $ par mois.

Cependant, du 15 juin au 30 juin, ces économies baissent encore plus bas. Le forfait trimestriel passe de 64,99 $ à 49,94 $. Cela équivaut à payer environ 16,65 $ par mois pendant trois mois. Ensuite, l’option annuelle, qui était de 219,99 $, est temporairement de 179,94 $. Cela signifierait un paiement mensuel de seulement 14,99 $ par mois. Mais, bien sûr, vous paieriez tout cela en une fois.

Les fans canadiens de la Premier League peuvent s’inscrire à tout moment, mais l’offre n’est disponible que jusqu’à la fin juin. La couverture de Fubo au Canada inclut chaque équipe de Premier League via le streaming.

Les options Fubo donnent plus aux fans de la Premier League au Canada

Les économies sont nettes. L’option mensuelle de base de 24,99 $ par mois ne change pas. Les économies ne s’appliquent qu’aux options trimestrielles et annuelles. Pourtant, le paiement unique de l’option annuelle pour l’année signifierait payer 10 $ de moins par mois.

De plus, Fubo Canada permet plus d’options avec les abonnements plus longs. L’un d’entre eux est les émissions 4K Premier League. Les abonnés trimestriels et annuels ont accès aux matchs de football 4K, ce que les abonnés mensuels n’obtiennent que s’ils sont des abonnés hérités. Pour référence, Fubo a l’intention de publier un module complémentaire 4K pour les options mensuelles. Mais cela coûtera à lui seul 7,99 $. De plus, Fubo promet trois matchs de Premier League en 4K chaque semaine. Il s’agit d’une mise à niveau massive par rapport à la première saison du fournisseur diffusant la Premier League en 2022/23.

Option de divertissement également disponible

Les baisses de prix sont spécifiques au plan de football, qui était auparavant connu sous le nom de forfait « Essentials ». Fubo reste un service de streaming spécifique au sport à travers le monde.

Pourtant, il s’étend au Canada à plus d’options de divertissement. En tant que tel, il lance un troisième niveau connu sous le nom de plan « Divertissement », que vous pouvez obtenir avec un essai gratuit de 7 jours. Cela a accès à 55 chaînes et à un certain nombre d’émissions de télévision populaires. Surtout, cela fait pas inclure les matchs de Premier League. Vous devez souscrire soit au forfait football, soit au forfait Premium pour accéder aux matchs de la Premier League.

Comme indiqué, l’accord de ce mois-ci ne s’applique qu’au plan de football et expire fin juin.