Fubo modifie l’interface utilisateur pour augmenter la facilité d’utilisation

L’interface utilisateur de Fubo change. La plupart d’entre eux visent à répondre à l’utilisation accrue de services de télévision tels que les appareils Amazon Fire TV et Android TV. Le principal changement dans le fonctionnement de l’écran est que le centre principal des sélections se déplace vers le côté gauche de l’écran. Par exemple, les utilisateurs peuvent accéder au guide, à leurs enregistrements, à leurs équipes ou émissions préférées et bien plus encore sur le côté gauche. Auparavant, chacune de ces options se trouvait en haut, ce qui était assez compliqué à atteindre.

De plus, il sera plus facile d’accéder aux enregistrements sur Fubo. L’onglet désigné « mes affaires » contient les enregistrements, la liste de surveillance et un onglet « continuer à regarder ». La liste de surveillance contient vos émissions ou films préférés. Ensuite, l’onglet « Continuer à regarder » vous permet de reprendre directement le contenu enregistré ou à la demande que vous avez commencé mais que vous n’avez pas terminé.

Dans l’onglet Enregistrements, Fubo a divisé le contenu en sports, émissions, films ou une combinaison des trois. En conséquence, les utilisateurs peuvent facilement se plonger dans leur contenu sans tout passer au crible. Il existe également un moyen de voir quel contenu à venir Fubo enregistrera en fonction des préférences de l’utilisateur. Ils peuvent facilement arrêter les enregistrements programmés des programmes ou des équipes si nécessaire.

Fubo commence l’intégration des modifications de l’interface utilisateur

Certains utilisateurs de Fubo ont déjà vu certains de ces changements sur leurs écrans. Fubo souhaite rendre le fonctionnement de la plateforme plus fluide et plus agréable. Pour les amateurs de sport, il y a encore un changement qui sera d’une grande utilité.

Lorsque vous regardez une vidéo, Fubo simplifie la possibilité de rembobiner ou d’avancer rapidement. Pour ceux qui regardent sur un téléviseur, chaque direction sur la molette de la télécommande aura une fonction différente. Le haut et le bas affectent les commandes et les paramètres du joueur. Ensuite, gauche et droite permettent à l’utilisateur de rembobiner ou d’avancer rapidement. Les amateurs de sport peuvent l’utiliser pour revenir instantanément en arrière et voir un moment fort qu’ils ont peut-être manqué. Auparavant, aller à gauche et à droite changeait instantanément la chaîne sur Fubo.

PHOTO : IMAGO / Pond5 Images