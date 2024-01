Fubara perd alors que le tribunal annule l’adoption du budget Rivers 2024

La présentation et l’adoption du budget 2024 de l’État de Rivers par l’Assemblée composée de quatre membres dirigée par Ehie Edison ont été décrites lundi comme une aberration par une Haute Cour fédérale d’Abuja, qui a annulé et annulé le budget pour des raisons d’illégalité et d’inconstitutionnalité. .

Dans un jugement, le tribunal a rétabli le leadership de Martin Amaewhule, chef des 25 législateurs fidèles à l’ancien gouverneur de l’État, Nyesom Wike, en tant que président légitime et authentique de l’Assemblée de l’État.

Dans le jugement, favorable à une poursuite intentée contre l’Assemblée nationale, le gouverneur Siminalaye Fubara et d’autres, le juge James Omotosho, ont estimé que Fubara avait agi comme un tyran dans les manières et les manières dont la Chambre d’Assemblée a été démolie et ses fonds provenant de l’Assemblée nationale. Compte consolidé retenu.

Le juge Omotoso a ordonné au gouverneur de présenter à nouveau le budget à l’Assemblée légalement constituée, sous la direction du président Martin Amaewhule.

Le juge a estimé que la réunion des quatre législateurs au cours de laquelle le budget aurait été adopté était nulle et sans aucun effet.

Le juge Omotosho a déclaré que la présentation du budget par le gouverneur aux quatre législateurs constituait un mépris de son ordre émis contre Fubara de prendre des mesures contre la Chambre d’Assemblée en raison de l’attente du procès.

Il a annulé la retenue des fonds de l’Assemblée par le gouverneur Fubara au motif qu’il n’avait aucun pouvoir constitutionnel pour le faire et lui a ordonné de remettre immédiatement les fonds aux dirigeants de Martin Amaewhule.

Le tribunal a empêché le gouverneur Fubara de frustrer la Chambre d’Assemblée sous Amaewhule, l’empêchant de siéger ou de s’immiscer dans les affaires de la Chambre.

Le juge Omotosho a critiqué et annulé le redéploiement du greffier et du greffier adjoint hors de la Chambre d’Assemblée par le gouverneur, le qualifiant d’affront aux principes de séparation des pouvoirs et a également ordonné au greffier et au greffier adjoint de reprendre immédiatement leurs fonctions à la Chambre d’Assemblée. , sans entrave.

Le juge qui a résolu toutes les questions en litige contre le gouverneur Fubara, n’ayant pas contesté les allégations portées contre lui, a émis des ordonnances d’injonction contre lui et d’autres accusés.

Entre autres choses, il était interdit au gouverneur Fubara de perturber, de frustrer ou d’interférer dans les affaires de l’Assemblée législative de l’État et des législateurs de l’État.

L’inspecteur général de la police et ses agents ont reçu l’ordre d’assurer immédiatement une sécurité adéquate au président et aux législateurs fidèles à l’ancien gouverneur Nyesom Wike.

L’Assemblée de Rivers et son président, Martin Amaewhule, en tant que 1er et 2ème plaignants, avaient intenté une action marquée FHC/ABJ/CS/1613/2023.

Dans la citation introductive modifiée déposée le 11 décembre 2023 par leur équipe d’avocats, dont Ken Njemanze, James Ogwu Onoja, Ferdinand Orbih et Moses Ebute, tous avocats principaux du Nigeria (SAN), les plaignants ont poursuivi l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le vice-président du Sénat. Le président, le leader de la majorité au Sénat et le leader de la minorité au Sénat sont respectivement du premier au cinquième accusé.

Le président de la Chambre des représentants, le vice-président de la Chambre, le leader de la majorité parlementaire, le leader de la minorité parlementaire et le greffier de l’Assemblée nationale ont également été poursuivis respectivement en tant que sixième et dixième accusés.

Les plaignants ont également poursuivi le gouverneur de l’État de Rivers, le procureur général de Rivers, le commissaire aux finances, le comptable général de Rivers, la Commission de la fonction publique de l’État de Rivers, l’inspecteur général de la police et Edison Ehie, qui figurait également sur la liste de Rivers State House of. Président de l’Assemblée dans le procès, respectivement 11ème et 17ème accusés.

Les plaignants ont demandé une ordonnance d’injonction interdisant aux 1er au 10ème accusés de répondre à toute demande du 11ème accusé (le gouverneur Fubara) de prendre en charge l’exercice des fonctions de l’Assemblée de l’État de Rivers, y compris son rôle dans l’élaboration de lois pour la paix, l’ordre. et le bon gouvernement de Rivers dans les domaines qui relèvent de sa compétence constitutionnelle et législative.

Ils ont demandé une ordonnance d’injonction interdisant au gouverneur Fubara d’entraver ou de frustrer l’assemblée dirigée par Amaewhule en tant que président.

Ils ont également demandé une ordonnance interdisant à Fubara ainsi qu’aux 12e, 13e et 14e accusés de retenir tout montant porté au crédit de l’Assemblée de l’État de Rivers dans le fonds consolidé des revenus de l’État, y compris les salaires et émoluments dus et payables au président, le vice-président et les autres membres de la Chambre ainsi qu’au greffier, au greffier adjoint et aux autres membres du personnel de l’Assemblée.

Alternativement, ils ont demandé une ordonnance d’injonction les interdisant de refuser à l’Assemblée les fonds dus pour gérer ses affaires, y compris le paiement des salaires, indemnités, émoluments et pour satisfaire à ses obligations financières, quelle qu’en soit la description, entre autres 11 allègements.