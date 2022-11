FTX voulait permettre aux investisseurs d’emprunter pour négocier des produits dérivés: le responsable de la CFTC

Sam Bankman-Fried, co-fondateur de la société de cryptographie en faillite FTX, a passé près d’un an à essayer de convaincre les régulateurs de le laisser introduire un produit dérivé qui permettrait aux investisseurs de détail de négocier avec de l’argent emprunté, selon Rostin Behnam, président du Commodity Futures. Commission commerciale.

Dans une interview avec “Squawk Box” de CNBC mercredi, Behnam a déclaré que Bankman-Fried avait fait pression sur la CFTC pour modifier les règles afin que FTX puisse permettre aux utilisateurs de négocier des dérivés en utilisant la marge plutôt que de payer à l’avance. Il souhaitait également proposer les contrats directement aux utilisateurs, sans avoir à passer par un commissionnaire à terme.

“Cela aurait été un modèle sans intermédiaire et avec marge”, a déclaré Behnam, qui a décrit la proposition comme “une question très délicate du point de vue des risques”.

Avant son dépôt de bilan la semaine dernière, FTX avait une plateforme de produits dérivés enregistrée auprès de la CFTC appelée FTX US Derivatives. La plate-forme était un changement de marque de LedgerXune entreprise qui FTX acquis en 2021.

FTX US Derivatives est l’une des rares propriétés liées à FTX qui ne fait pas partie de sa procédure de faillite et qui reste opérationnelle aujourd’hui. Cependant, il semble avoir recommencé à utiliser la marque LedgerX. Si vous allez sur le site Web de FTX US Derivatives, il vous redirige vers ledgerx.com. Et Zach Dexter, qui était PDG de FTX US Derivatives, a déclaré sur son Profil LinkedIn qu’il est PDG de LedgerX. La plateforme permet aux traders d’acheter des options, des swaps et des contrats à terme sur bitcoins et éthéré .

À partir de décembre 2021, Bankman-Fried et son équipe de direction ont effectué de fréquentes visites à la CFTC pour plaider en faveur d’un amendement à sa licence existante, a déclaré Behnam.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Behnam pensait de Bankman-Fried au cours de sa rencontre avec lui pendant près d’un an, le président a déclaré que l’ancien chef de FTX “connaît les marchés, au moins il essaie de suggérer cela” et il “voulait vraiment agressivement avoir ce amendement adopté.”

Les partisans de Bankman-Fried ont fait appel directement à la CFTC pour soutenir son plan, a déclaré Behnam. Ils ont inclus Investissements de fidélité, Groupe d’investissement Fortresset même les universités de partout au pays.

FTX, qui était évalué à 32 milliards de dollars par des investisseurs privés au début de l’année, a grimpé en flèche de façon spectaculaire la semaine dernière, les rapports faisant état de problèmes de liquidité ayant conduit les clients à retirer des milliards de dollars par jour de leurs comptes. Cependant, FTX n’avait pas le capital nécessaire pour honorer ces demandes car il avait utilisé les dépôts des clients à diverses fins, notamment pour négocier avec le fonds spéculatif de Bankman Fried, Alameda Research. Bankman-Fried a également révélé mercredi sur Twitter que FTX avait accumulé environ 13 milliards de dollars d’effet de levier.

Behnam a déclaré que le personnel de son agence était toujours en train d’examiner la demande de licence modifiée de FTX lorsque FTX et environ 130 autres sociétés affiliées, dont Alameda et la filiale américaine de FTX, ont collectivement déposé une demande de mise en faillite.

Depuis, LedgerX aurait retiré son application pour le trading de dérivés à effet de levier.

Avant l’implosion, Bankman-Fried avait essayé de jouer le rôle de sauveur de l’industrie alors que le marché de la cryptographie coulait et que les prêteurs et les fonds spéculatifs faisaient faillite. En mai, il a également acheté une participation de 7,6% dans l’application de trading Robin des Bois , qui à l’époque avait perdu plus des trois quarts de sa valeur depuis son introduction en bourse l’an dernier. En avril, FTX acheté une participation dans la bourse d’actions IEX.

“Si vous y réfléchissez, rétrospectivement, avec son acquisition de Robinhood et sa relation avec IEX – cela va au-delà de la crypto ce que FTX essayait de faire », a déclaré Behnam.

