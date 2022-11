FTX vendra ou restructurera l’empire mondial, déclare le PDG

Le nouveau PDG de FTX a déclaré samedi que l’échange de crypto en faillite cherchait à vendre ou à restructurer son empire mondial, alors même que les régulateurs des Bahamas et FTX se disputaient dans les dossiers judiciaires et les communiqués de presse pour savoir si le dépôt de bilan devait se poursuivre à New York ou dans le Delaware.

“Sur la base de notre examen de la semaine dernière, nous sommes ravis d’apprendre que de nombreuses filiales réglementées ou agréées de FTX, à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis, ont des bilans solvables, une gestion responsable et des franchises précieuses”, a déclaré le chef de FTX, John Ray, dit dans un communiqué.

Ray, qui a remplacé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, lorsque la société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 11 novembre, a ajouté qu’il est “une priorité” dans les semaines à venir d'”explorer les ventes, les recapitalisations ou d’autres transactions stratégiques concernant ces filiales, et d’autres que nous identifions au fur et à mesure que notre travail se poursuit. »

La déclaration de Ray est accompagnée d’une série de dépôts samedi matin devant le tribunal des faillites du Delaware. Dans ces documents, FTX a demandé l’autorisation de payer des fournisseurs externes, de consolider des comptes bancaires et d’en créer de nouveaux.

Le moment exact d’une éventuelle vente n’est pas clair. FTX a indiqué qu’elle n’a pas fixé de calendrier précis pour l’achèvement de ce processus et a déclaré qu’elle “n’a pas l’intention de divulguer d’autres développements à moins et jusqu’à ce qu’elle détermine qu’une divulgation supplémentaire est appropriée ou nécessaire”.

Les autorités de réglementation des valeurs mobilières de FTX et des Bahamas demandent la compétence sur le processus de faillite devant deux tribunaux américains différents. La semaine dernière, les régulateurs des Bahamas ont déplacé potentiellement des centaines de millions d'”actifs numériques” de la garde de FTX vers les leurs, reconnaissant l’acte dans un communiqué de presse après que les avocats de FTX les ont accusés de le faire dans un dossier d’urgence.

Ray a fait l’éloge de certaines des filiales les plus saines de l’entreprise. Un exemple était LedgerX, une plate-forme de produits dérivés réglementée par la Commodity Futures Trading Commission. LedgerX était l’une des rares propriétés liées à FTX à ne pas faire partie de sa procédure de faillite et reste opérationnelle aujourd’hui. La plate-forme, qui FTX acquis en 2021permet aux traders d’acheter des options, des swaps et des contrats à terme sur bitcoin et ethereum.

Le nouveau PDG de FTX a demandé aux employés, aux fournisseurs, aux clients, aux régulateurs et aux parties prenantes gouvernementales de “faire preuve de patience” avec eux.

FTX a déclaré dans un dossier qu’il pourrait y avoir plus d’un million de créanciers dans ces affaires du chapitre 11.

FTX et ses comptables avaient identifié 216 comptes bancaires, dans 36 banques, avec des soldes positifs dans le monde. Les soldes de trésorerie de toutes les entités ont totalisé quelque 564 millions de dollars, dont 265,6 millions de dollars sous la garde de LedgerX sur une base restreinte.

Les avocats de FTX souhaitent également utiliser un “système de centralisation de trésorerie”, fusionnant tous les actifs de trésorerie de chaque entité FTX disparate en un seul bilan consolidé et dans de nouveaux comptes bancaires, que FTX est actuellement en train d’ouvrir.

Notamment, les avocats de FTX ont écrit qu’ils “travaillaient et continueront de travailler en étroite collaboration avec [existing FTX banks] pour s’assurer que les signataires autorisés antérieurs n’ont pas accès “à tous les comptes FTX antérieurs qui continueront d’être utilisés. Des rapports antérieurs et des documents judiciaires ont indiqué que Sam Bankman-Fried détenait un contrôle presque absolu sur la gestion de la trésorerie et l’accès aux comptes.

Les comptes bancaires de FTX reflètent l’influence mondiale de l’empire des crypto-actifs. Des institutions à Chypre, à Dubaï, au Japon et en Allemagne détenaient un large éventail de devises mondiales. Les filiales de FTX détenaient plus d’une douzaine de comptes chez Signature Bank, une institution américaine qui a fait une incursion agressive dans le service aux clients crypto en 2021. À l’exception d’un compte Bank of America pour Blockfolio, les grandes banques américaines ne figurent pas sur la liste. Blockfolio a été acquis par FTX à l’été 2020.

Dans une autre pétition, les avocats de FTX ont décidé d’accéder à 9,3 millions de dollars pour les paiements des fournisseurs que FTX a qualifiés de “critiques”. Aucune liste n’a été fournie, mais la motion FTX a établi des critères pour le statut de “fournisseur critique”.

Dans une bonne nouvelle pour les clients, les avocats de FTX ont demandé au tribunal l’autorisation de supprimer “certaines informations confidentielles”, y compris les noms et “toutes les informations d’identification associées” des clients de FTX. “Diffusion publique de [FTX’s] liste de clients pourrait donner […] concurrents un avantage déloyal pour contacter et débaucher leurs clients », lit-on dans le dossier, mettant potentiellement en péril la capacité de FTX à vendre des actifs ou des entreprises.

Les avocats de FTX souhaitent que la procédure se poursuive dans le Delaware. Les régulateurs des Bahamas, d’autre part, affirment qu’ils ne reconnaissent pas l’autorité de ces procédures du chapitre 11 et veulent organiser un processus du chapitre 15 à New York.

La faillite du chapitre 15 est la voie suivie par le défunt fonds spéculatif Three Arrows Capital. L’implosion de Three Arrows a déclenché une crise en spirale qui a détruit Voyager, Celsius et finalement FTX.

Le processus du chapitre 11 recherché par FTX permettrait la restructuration ou la vente de l’entreprise au plus offrant, bien que l’on ne sache pas qui cela pourrait être. L’échange rival Binance a initialement fait une offre avant de la retirer. Ce revirement a aggravé une crise de liquidité chez FTX et a révélé un trou de plusieurs milliards de dollars.

La première audience de FTX dans son procès en faillite est prévue mardi dans le Delaware.