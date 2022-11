FTX suggère que Sam Bankman-Fried ait transféré des actifs sous la garde du gouvernement des Bahamas après la faillite: dépôt

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

Les accusations ont été portées par FTX dans une requête devant le tribunal des faillites des États-Unis dans le Delaware. Dans cette requête, FTX a déclaré que la conduite présumée remettait “sérieusement en question” une demande des régulateurs bahamiens de reconnaissance en tant que liquidateurs de la faillite.

“[I]Dans le cadre de l’enquête sur un piratage le dimanche 13 novembre, M. Bankman-Fried et [FTX co-founder Gary] Wang, a déclaré dans des textes enregistrés et vérifiés que les “régulateurs des Bahamas” avaient ordonné que certains transferts d’actifs du débiteur après la requête soient effectués par M. Wang et M. Bankman-Fried (dont les débiteurs comprennent qu’ils étaient tous deux effectivement sous la garde des autorités des Bahamas) et que ces actifs étaient “conservés sur des FireBlocks sous le contrôle du gouvernement des Bahamas”, indique le dossier.

“Les débiteurs ont donc des preuves crédibles que le gouvernement des Bahamas est responsable de diriger l’accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d’obtenir des actifs numériques des débiteurs – qui ont eu lieu après le début de ces affaires. La nomination des JPL et la reconnaissance de l’affaire du chapitre 15 sont donc sérieusement remises en question”, poursuit le dossier.

