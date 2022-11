FTX : Que se passe-t-il dans la société d’échange de crypto en faillite ?

La société de négoce de crypto-monnaie implosante FTX est maintenant à court de milliards de dollars après avoir connu l’équivalent crypto d’une course bancaire.

La bourse, autrefois l’une des plus importantes au monde, a demandé la protection contre la faillite la semaine dernière, et son PDG et fondateur a démissionné. Quelques heures plus tard, la société commerciale a déclaré qu’il y avait eu un “accès non autorisé” et que les fonds avaient disparu. Les analystes disent que des centaines de millions de dollars pourraient avoir disparu.

Le démantèlement de l’échange autrefois géant envoie des ondes de choc dans l’industrie. Voici un aperçu de l’effondrement de l’entreprise jusqu’à présent :

POURQUOI FTX A-T-IL FAIT FAILLITE ?

Les clients ont fui l’échange par crainte de savoir si FTX disposait d’un capital suffisant, et il a accepté de se vendre à l’échange crypto rival Binance. Mais l’accord a échoué alors que la diligence raisonnable de Binance sur le bilan de FTX était toujours en cours.

FTX avait évalué ses actifs entre 10 et 50 milliards de dollars américains et répertorié plus de 130 sociétés affiliées dans le monde, selon son dossier de mise en faillite.

FTX et des dizaines de sociétés affiliées – dont le fonds spéculatif du fondateur Sam Bankman-Fried, Alameda Research – ont déposé vendredi une requête en faillite dans le Delaware.

Les développements de la semaine ont marqué une tournure choquante des événements pour Bankman-Fried, qui a été salué comme un peu un sauveur plus tôt cette année lorsqu’il a aidé à consolider un certain nombre de sociétés de crypto-monnaie qui ont rencontré des problèmes financiers. Il a récemment été estimé à 23 milliards de dollars américains et a été un important donateur politique des démocrates.

A-T-IL ÉTÉ HACKÉ AUSSI ?

FTX a confirmé samedi qu’il y avait eu un accès non autorisé à ses comptes, quelques heures après que la société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11.

Un débat s’est formé sur les réseaux sociaux pour savoir si l’échange avait été piraté ou si un initié de l’entreprise avait volé des fonds – une possibilité que les analystes de la crypto-monnaie ne pouvaient exclure.

On ne sait pas exactement combien d’argent est impliqué, mais la société d’analyse Elliptic a estimé samedi qu’il manquait 477 millions de dollars à l’échange. Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, a déclaré qu’il désactivait la possibilité de négocier ou de retirer des fonds et prenait des mesures pour sécuriser les actifs des clients.

MON BITCOIN EST-IL SÉCURISÉ ?

Les propriétaires de bitcoins devraient être d’accord s’ils les empêchent d’échanger des échanges tels que FTX qui fonctionnent efficacement comme un “site Web de jeu de crypto-casino”, a déclaré Cory Klippsten, PDG de la société de services financiers Swan Bitcoin.

“Tout échange est un risque pour la sécurité”, a déclaré Klippsten. Certains sont plus réputés que d’autres, mais il a déclaré qu’une meilleure option consiste à prendre le contrôle de vos actifs numériques. “Avec le bitcoin, vous avez la possibilité de prendre votre propre garde et de prendre votre pièces hors échange », a-t-il déclaré.

FTX EST-IL SOUS ENQUÊTE ?

La police royale des Bahamas a déclaré dimanche qu’elle enquêtait sur FTX, ajoutant aux malheurs de l’entreprise. La police a déclaré dimanche dans un communiqué qu’elle travaillait avec les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas pour “enquêter sur toute faute criminelle” impliquant la bourse, qui avait déménagé son siège social dans le pays des Caraïbes l’année dernière.

EST-CE QUE QUELQU’UN D’AUTRE ENQUÊTE ?

Même avant le dépôt de bilan et les fonds manquants, le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont commencé à examiner FTX pour déterminer si des activités criminelles ou des infractions en matière de valeurs mobilières ont été commises, selon une personne proche du dossier qui a parlé à l’Associated Press la semaine dernière. sous couvert d’anonymat parce qu’ils ne pouvaient pas discuter publiquement des détails de l’enquête.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS ?

Les entreprises qui ont soutenu FTX réduisent leurs investissements et les prix du bitcoin et d’autres devises numériques ont chuté. Les politiciens et les régulateurs appellent à une surveillance plus stricte de l’industrie lourde. FTX a déclaré samedi qu’il transférait autant d’actifs numériques que possible vers un nouveau “dépositaire de portefeuille froid”, qui est essentiellement un moyen de stocker des actifs hors ligne sans permettre le contrôle à distance.

FTX avait conclu un certain nombre d’accords liés au sport, dont certains s’effondrent. Les Miami Heat et Miami-Dade County de la NBA ont décidé vendredi de mettre fin à leur relation avec FTX et de renommer l’arène de l’équipe. Plus tôt vendredi, Mercedes a annoncé qu’elle supprimerait immédiatement les logos FTX de ses voitures de Formule 1.