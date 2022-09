FTX paie 51 millions de dollars en espèces pour les actifs de Voyager: dossiers judiciaires

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a poursuivi une frénésie d’achat agressive dans l’industrie de la cryptographie, s’emparant d’actifs fortement réduits à la suite de défauts de paiement, de faillites et de tumulte du marché.

Dans l’accord Voyager, la considération de FTX pour les actifs non cryptés – les utilisateurs, la propriété intellectuelle et la structure de Voyager elle-même – constitue un total “d’au moins 111 millions de dollars”, selon les documents déposés. Seulement 51 millions de dollars de cette somme sont destinés aux actifs, à la propriété intellectuelle et à la base d’utilisateurs de Voyager. Les 60 millions de dollars restants consistent en un crédit de compte cumulé de 50 $ pour chaque utilisateur Voyager qui s’intègre avec succès à FTX et en une allocation de « gain de temps » de 20 millions de dollars.