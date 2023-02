FTX négocie le retour de 400 millions de dollars d’Obscure Hedge Fund

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont également saisi des actifs qui, selon eux, ont été acquis avec de l’argent détourné des comptes clients de FTX. Le mois dernier, les procureurs ont révélé qu’ils avaient saisi plus de 600 millions de dollars d’actifs appartenant à M. Bankman-Fried, y compris des espèces et des actions conservées dans des comptes bancaires et de courtage.

On ne sait pas pourquoi les procureurs n’ont pas saisi les fonds Modulo chez JPMorgan. Les représentants de FTX, de JPMorgan et du bureau du procureur américain du district sud de New York ont ​​refusé de commenter. Un représentant des deux fondateurs de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo et Xiaoyun Zhang, connu sous le nom de Lily, a déclaré qu’ils avaient refusé de commenter.

FTX a déposé son bilan en novembre après qu’une ruée sur les dépôts a révélé le trou de 8 milliards de dollars dans ses comptes. M. Bankman-Fried, 30 ans, a démissionné de son poste de directeur général, laissant le contrôle à une nouvelle équipe de direction.

En décembre, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé M. Bankman-Fried de fraude, de blanchiment d’argent et de violations du financement de campagne. Il a été accusé d’avoir utilisé des milliards de dollars de dépôts de clients pour financer de somptueux achats immobiliers, des dons politiques et des investissements dans d’autres entreprises. Deux de ses plus proches collaborateurs ont plaidé coupable et coopèrent avec les autorités.

L’effondrement spectaculaire de l’échange de crypto en novembre a laissé l’industrie stupéfaite.

Les procureurs ont rapidement commencé à examiner Modulo. Mme Zhang, diplômée en 2012 de l’Amherst College, a travaillé pendant une décennie chez Jane Street, une société mondiale de négoce quantitatif et exclusif, avant de lancer Modulo. M. Rheingans-Yoo a également travaillé chez Jane Street, qu’il a rejoint en 2020 après avoir obtenu son diplôme de Harvard.

Mme Zhang et M. Rheingans-Yoo ont des liens personnels étroits avec M. Bankman-Fried, qui a commencé sa carrière chez Jane Street. Modulo a été constituée au printemps dernier aux Bahamas, où FTX était également basée. Et il opérait à partir du même complexe de luxe sur l’île bahamienne de New Providence où M. Bankman-Fried vivait avec certains de ses meilleurs lieutenants.

La transaction de 400 millions de dollars a également attiré les soupçons car M. Bankman-Fried a fait l’investissement peu de temps avant l’implosion de FTX. Après son arrestation en décembre, un procureur local des Bahamas a fait valoir lors d’une audience sur le cautionnement que le fondateur de FTX pourrait toujours être en mesure d’exploiter les fonds qu’il avait envoyés à Modulo, faisant de lui un risque de fuite. Dans un dossier judiciaire du 17 janvier, les avocats de FTX ont signalé l’investissement de 400 millions de dollars dans Modulo comme une cible probable pour les efforts de récupération.