FTX, l’échange cryptographique effondré, pourrait devoir plus d’un million de créanciers

L’échange cryptographique effondré FTX et ses activités connexes pourraient devoir de l’argent à plus d’un million de personnes et d’organisations, selon des documents déposés lundi devant le tribunal des faillites, illustrant l’ampleur d’un effondrement d’entreprise qui a vidé les comptes des commerçants et plongé l’industrie de la cryptographie dans crise.

Dans le premier dossier de fond de FTX depuis qu’il a déposé son bilan vendredi, les avocats de la société ont fourni peu de détails sur l’état de l’entreprise. Mais ils ont déclaré que FTX était en contact avec des “dizaines” d’organismes de réglementation fédéraux, étatiques et internationaux et de responsables de l’application des lois, notamment la Securities and Exchange Commission, le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission.

Ces enquêtes ont commencé la semaine dernière après qu’une ruée sur les dépôts a laissé FTX avec un manque à gagner de 8 milliards de dollars. Dans un drame d’entreprise époustouflant, une entreprise autrefois considérée comme l’un des coins les plus sûrs et les plus fiables de l’industrie de la cryptographie en roue libre s’est effondrée pratiquement du jour au lendemain.

Le fondateur et directeur général de l’entreprise, Sam Bankman-Fried, a annoncé sa démission lorsque les documents de mise en faillite ont été déposés vendredi devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware. M. Bankman-Fried avait accepté de se retirer vers 4 h 30 ce jour-là, selon le nouveau dossier, après avoir consulté sa propre équipe juridique.