FTX, leader de la crypto-monnaie, s’apprête à freiner les transactions à haut risque

Un échange de crypto-monnaie populaire a annoncé dimanche qu’il réduisait un type de trading à haut risque qui a été blâmé en partie pour les fortes fluctuations de la valeur du Bitcoin et du atmosphère de casino sur de telles plateformes dans le monde. La décision de la bourse, FTX, réduirait la taille des paris que les investisseurs peuvent faire en réduisant le montant de l’effet de levier qu’elle offre à 20 fois contre 101. L’effet de levier multiplie les chances des commerçants non seulement de réaliser des profits, mais aussi des pertes. « Nous allons être ceux qui feront le premier pas ici », Sam Bankman-Fried, 29 ans, le milliardaire fondateur de la plateforme, qui opère depuis Hong Kong, a déclaré dimanche sur Twitter. «Aujourd’hui, nous supprimons l’effet de levier élevé de FTX. Le plus grand permis sera 20x. L’annonce est intervenue après que le New York Times, dans un article publié en ligne vendredi, ait détaillé les transactions risquées proposées sur FTX et d’autres bourses mondiales comme Binance et BitMEX qui ont accéléré un crash mondial en mai. Ce mois-là, plus de 20 milliards de dollars de ces paris ont été liquidés sur des échanges de crypto-monnaie dans le monde entier.

M. Bankman-Fried a déclaré que la réduction de l’effet de levier équivalait à « un pas dans la direction que prend l’industrie, et ce depuis un certain temps », ajoutant que « bien que nous pensons que de nombreux arguments sont à fort effet de levier manquent la cible, nous ne pensez pas non plus que ce soit une partie importante de l’écosystème crypto, et dans certains cas, ce n’est pas une partie saine de celui-ci. Les plateformes mondiales telles que FTX permettent aux traders d’emprunter gros lorsqu’ils parient sur les fluctuations des prix – les traders n’achètent et ne vendent pas de crypto-monnaies mais prédisent plutôt où les prix des actifs sous-jacents se dirigeront. Ces paris, connus sous le nom de produits dérivés, signifient que si les investisseurs investissent 1 000 $, la bourse leur accorde un crédit pour leur permettre de faire un pari sur le prix futur de la crypto-monnaie d’une valeur pouvant atteindre 101 000 $ sur FTX. Maintenant, avec le nouveau plafond, le maximum de cette transaction serait de 20 000 $. Ce type de transaction n’est pas censé être accessible aux investisseurs non professionnels aux États-Unis, mais – du moins historiquement – ​​certains de ces investisseurs ont utilisé des solutions de contournement pour négocier sur les sites.

L’effet de levier rend les investisseurs beaucoup plus vulnérables à la liquidation de leurs comptes à la suite d’un appel de marge automatisé si le prix de la crypto-monnaie évolue à l’encontre de leurs prévisions et s’ils n’ont pas suffisamment de garanties sur leurs comptes pour sauvegarder leurs paris.

C’est ce qui s’est passé en mai. Une fois que les prix de la crypto-monnaie ont commencé à baisser en fonction d’événements évoluant sur le marché, comme l’annonce par la Chine d’une répression réglementaire ou la décision de Tesla d’arrêter les paiements Bitcoin, cela a automatiquement incité les bourses à liquider les comptes des investisseurs les plus endettés avant que leurs garanties ne deviennent insuffisantes. pour couvrir leurs positions. « Ces liquidations sont évidemment un facteur énorme dans la chute des prix », a déclaré Clara Medalie, responsable de la recherche chez Kaiko, un fournisseur de données sur le marché des crypto-monnaies à Paris, rappelant la baisse soudaine de la valeur des crypto-monnaies à la mi-mai. « C’est un cercle vicieux. » M. Bankman-Fried a déclaré dimanche que seul un petit pourcentage de commerçants profite de l’effet de levier maximal disponible. Il a également fait valoir que FTX avait moins de liquidations que d’autres bourses et qu’il avait longtemps essayé « d’encourager le commerce responsable ». Pourtant, il avait prédit dans une interview la semaine dernière que certains investisseurs pourraient ne pas apprécier toute mesure visant à réduire l’effet de levier. « Nous obtiendrions un tollé des consommateurs si nous nous en débarrassions, et nous aurions une très mauvaise presse », a-t-il déclaré. « Mais c’est peut-être la bonne chose à faire. » M. Bankman-Fried a également reconnu qu’un effet de levier élevé donnait l’impression que des bourses comme la sienne encourageaient les transactions risquées, même s’il a affirmé que ce n’était pas une conclusion juste. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, offre un effet de levier jusqu’à 125 fois. Changpeng Zhao, le fondateur sino-canadien de Binance et un développeur retraçant ses racines professionnelles à Wall Street, a déclaré que les chiffres d’effet de levier extrêmes n’étaient qu’un « gimmick marketing » et que la plupart des commerçants ne les utilisent pas. Timothy Massad, l’ancien président de la Commodity Futures Trading Commission, qui réglemente les produits dérivés aux États-Unis, a déclaré qu’il approuvait la décision de FTX et qu’il espérait que d’autres plateformes comme Binance suivraient.

Le changement, a-t-il dit, pourrait être motivé en partie par le succès de FTX ce la semaine dernière en collectant 900 millions de dollars en capital-risque, le plus jamais pour un échange de crypto-monnaie. Les offres à fort effet de levier sur FTX sont davantage une responsabilité pour la réputation alors que M. Bankman-Fried cherche à étendre la portée mondiale de sa plate-forme, a déclaré M. Massad. « Sam a de plus grandes visions et cette décision élimine un point d’éclair qui pourrait gêner », a déclaré M. Massad. « Retirez-le de la table. »