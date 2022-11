FTX: Le dépôt révèle une mauvaise gestion stupéfiante au sein de l’empire crypto

New York

Un nouveau dossier judiciaire concernant les sociétés en faillite de Sam Bankman-Fried révèle un empire crypto qui a été colossalement mal géré et potentiellement frauduleux – un “échec complet des contrôles des entreprises” qui éclipse même celui d’Enron.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici”, a écrit le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, dans un dossier déposé jeudi. Il a précédemment supervisé la liquidation d’Enron dans les années 2000, entre autres affaires de faillite.

Maintenant, Ray supervise un gâchis “sans précédent”, selon son propre compte, dans l’effondrement de l’échange crypto, de son fonds spéculatif sœur Alameda et de dizaines d’entités affiliées. Ray, un spécialiste de la restructuration, a succédé à Bankman-Fried en tant que PDG il y a près d’une semaine, lorsque le groupe a demandé le chapitre 11.

L’évaluation de Ray offre l’un des premiers comptes rendus définitifs de ce qui n’a pas fonctionné chez FTX et Alameda.

Parmi les nombreux problèmes que la nouvelle direction a découverts figurent des états financiers non fiables, la mauvaise gestion de données confidentielles (y compris l’utilisation d’un compte de messagerie non sécurisé pour gérer des clés cryptographiques privées) et le détournement de fonds d’entreprise pour acheter des maisons pour les employés aux Bahamas.

FTX manquait également de contrôle centralisé de sa trésorerie, selon le dossier. La mauvaise gestion des fonds était si mauvaise sous Bankman-Fried que la nouvelle direction ne sait pas encore combien de liquidités FTX Group détient. Ray et son équipe n’ont pu qu’estimer le montant des liquidités disponibles, soit environ 564 millions de dollars.

Cela se compare à un manque à gagner d’environ 8 milliards de dollars dont Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs la semaine dernière que FTX aurait besoin.

“Il y a, au mieux, des signes de non-contrôle absolu et de pouvoir entre les mains de quelques personnes seulement”, a déclaré Eric Snyder, chef du département des faillites de Wilk Auslander, qui n’est pas impliqué dans l’affaire FTX. “Au pire, il y a une fraude systémique de milliards de dollars.”

Bankman-Fried n’a été accusé d’aucun crime. Son avocat Martin Flumenbaum n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNN Business.

Dans le dossier, Ray a également cherché à éloigner la nouvelle équipe de direction de FTX de Bankman-Fried, qui, selon lui, continue de faire des déclarations « erratiques et trompeuses » sur Twitter et dans des déclarations à la presse.

Dans une interview avec Vox sur Twitter cette semaine, Bankman-Fried, qui s’était forgé une réputation de défenseur d’une plus grande surveillance réglementaire de l’industrie, a déclaré à un journaliste que tout cela n’était “que des relations publiques”. Il a ajouté: «F ** ck régulateurs. Ils aggravent tout.

Bankman-Fried a également emmené sur Twitter pour exprimer ses réflexions sur les événements de la semaine et demie écoulée, une période au cours de laquelle sa propre fortune personnelle, estimée à 16 millions de dollars au début du mois, s’est évaporée.

Depuis qu’il a perdu le contrôle de ses entreprises, Bankman-Fried a retenu les services d’un avocat de la défense pénale en col blanc du cabinet Paul Weiss. L’avocat, Flumenbaum, a précédemment représenté les fils de l’intrigant de Ponzi Bernie Madoff et du négociant en obligations de pacotille Michael Milken, qui a passé deux ans en prison pour fraude en valeurs mobilières à la fin des années 1980.

Les procureurs fédéraux du district sud de New York enquêtent sur l’effondrement de FTX Trading, a déclaré à CNN une personne proche du dossier. Les autorités des Bahamas, où FTX est basé, ont lancé une enquête criminelle sur l’entreprise au cours du week-end.

Dans un fil de discussion de plus de 30 tweets cette semaine, Bankman-Fried a déclaré qu’il essaierait toujours de lever des fonds pour rendre les clients entiers. Dans l’un d’eux, il a déploré qu’il “était une fois, il y a un mois, FTX était une entreprise précieuse… et nous étions considérés comme des modèles de gestion d’une entreprise efficace”.

Mais le dépôt de jeudi par le nouveau PDG de FTX brosse un portrait radicalement différent de la façon dont l’entreprise était gérée.

L’un des éléments les plus convaincants de l’évaluation de Ray pointe vers “l’utilisation de logiciels pour dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients” et une “exemption secrète” d’Alameda des aspects du protocole d’auto-liquidation de FTX.

Bien que Ray n’accuse pas explicitement l’entreprise de fraude, dit Snyder, le document contient ce que les avocats appellent des « badges », ou des indications.

“Lorsque vous dites que vous utilisez un logiciel de porte dérobée pour abuser des fonds des clients et exempter l’un de vos principaux affiliés d’un protocole de liquidation automatique, ce sont des badges de fraude.”

L’auto-liquidation fait référence au moment où une bourse comme FTX vend automatiquement la garantie des traders lorsqu’ils tombent dans le rouge. Une exemption pour Alameda suggérerait que le fonds spéculatif disposait d’une mesure supplémentaire de protection contre les paris à haut risque.

L’un des échecs les plus répandus, a déclaré Ray, était l’absence de tenue de registres. Bankman-Fried communiquait souvent sur les applications configurées pour être supprimées automatiquement après une courte période de temps et encourageait le personnel à faire de même.

Ray a également noté que les entreprises manquaient de “contrôles des décaissements” suffisants, notant que certains employés de FTX avaient reçu des fonds d’entreprise pour acheter des maisons et d’autres objets personnels aux Bahamas.

Peu d’états financiers des entreprises semblent avoir été audités, et Ray a déclaré qu’il n’avait pas confiance en leur exactitude. Dans un exemple dans lequel une société affiliée a reçu des avis d’audit, l’évaluation provenait d'”un cabinet que je ne connais pas et dont le site Web indique qu’il s’agit du” premier cabinet CPA à ouvrir officiellement son siège social Metaverse sur la plate-forme métaverse Decentraland .’ ”

De nombreuses sociétés du groupe FTX “n’avaient pas de gouvernance d’entreprise appropriée” et certaines “n’ont jamais tenu de réunions du conseil d’administration”, indique le dossier.

D’autres défaillances procédurales incluent “l’absence d’une liste précise des comptes bancaires et des signataires des comptes, ainsi qu’une attention insuffisante à la solvabilité des partenaires bancaires”.