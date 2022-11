FTX enquête sur un piratage possible, selon des rapports

Échange de crypto en faillite FTX enquête sur un éventuel piratage impliquant des centaines de millions de dollars de fonds de crypto-monnaie qui semblent avoir disparu de ses comptes, ont rapporté samedi divers médias.

L’avocat général de la société a tweeté samedi une déclaration du nouveau PDG de FTX selon laquelle “un accès non autorisé à certains actifs s’est produit” et que FTX avait contacté les forces de l’ordre, The New York Times signalé.

La valeur exacte des fonds cryptographiques apparemment manquants n’est pas claire, différents points de vente rapportant des chiffres différents, mais un certain nombre de rapports citent la société de recherche sur les crypto-monnaies Elliptic. Depuis samedi soir, Elliptic’s Publier sur le vol possible a fixé le nombre à près de 500 millions de dollars.

Ce qui s’est passé exactement n’est pas clair non plus, a rapporté le Times.

La publication a noté qu'”un vol majeur rendrait encore plus difficile pour FTX de rembourser les clients et autres créanciers qui ont déjà perdu des milliards de dollars dans l’effondrement de l’entreprise”.

FTX n’a ​​pas répondu à une demande de commentaire samedi sur les fonds apparemment manquants. Le Times a déclaré que l’ancien PDG de la bourse, Sam Bankman-Fried, avait déclaré à la publication par SMS que “nous le trions avec l’équipe de la faillite”.

FTX a déposé une demande de protection contre la faillite vendredi, après que la stabilité de son activité ait été remise en cause. L’échange avait été l’un des plus grands acteurs du domaine de la crypto-monnaie, The Wall Street Journal c’est notémais son effondrement a soulevé des doutes sur la crypto et a laissé les clients se demander s’ils récupéreront un jour leur argent.