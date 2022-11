FTX enquête sur les heures de piratage possibles après le dépôt de bilan

Quelques heures après avoir déposé son bilan, l’échange de crypto-monnaie effondré FTX a déclaré tôt samedi qu’il enquêtait “opérations non autorisées” découlant de ses comptes, car les chercheurs en cryptographie ont documenté des transferts de 473 millions de dollars qui pourraient avoir été le résultat d’un piratage ou d’un vol.

“Il y a des indications initiales que 473 millions de dollars en crypto-actifs ont été volés à FTX tard la nuit dernière”, a déclaré la société de recherche en cryptographie Elliptic dans un article de blog. Ryne Miller, l’avocat général de la branche américaine de FTX, a déclaré sur Twitter que l’entreprise était “enquêter sur les anomalies avec les mouvements de portefeuille”, se référant aux comptes numériques accessibles au public où les investisseurs et les entreprises crypto stockent leurs avoirs.

M. Miller a ajouté dans un article ultérieur que FTX avait accéléré le processus de transfert de ses fonds vers un autre type de stockage “pour atténuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorisées”.

La possibilité que FTX ait été piraté est une nouvelle tournure dans une série d’événements dramatiques qui ont débuté plus tôt cette semaine, lorsque l’échange a fait face à une ruée sur les dépôts et n’a pas été en mesure de répondre à la demande. Vendredi, la société a déposé son bilan et son directeur général, Sam Bankman-Fried, a annoncé sa démission.

Dans son article, Elliptic a déclaré que les crypto-monnaies qui ont été transférées de manière suspecte depuis FTX ont été rapidement déplacées via des échanges décentralisés – des marchés de crypto qui fonctionnent sur la base de code et ont moins de garde-corps que les échanges centralisés comme Coinbase. Les chercheurs ont décrit les transferts comme “une technique courante utilisée par les pirates afin d’empêcher que leur butin ne soit saisi”.