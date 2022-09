FTX en pourparlers pour lever 1 milliard de dollars à une valorisation d’environ 32 milliards de dollars

Sam Bankman-Fried prend la parole sur scène lors du premier gala annuel Moonlight au profit de CARE – Children With Special Needs à la Casa Cipriani le 23 juin 2022 à New York.

Le conglomérat cryptographique FTX de Sam Bankman-Fried est en pourparlers avec des investisseurs pour lever jusqu’à 1 milliard de dollars de nouveaux fonds qui maintiendraient la valorisation de l’entreprise à environ 32 milliards de dollars, selon des personnes au courant des discussions.

Les négociations sont en cours et les termes pourraient changer, ont indiqué les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées car les pourparlers sont confidentiels. Coindesk avait précédemment annoncé un investissement à venir à une valorisation stable, à la suite de la dernière augmentation de capital de FTX en janvier. Les investisseurs existants incluent Temasek de Singapour, Vision Fund 2 de SoftBank et Tiger Global.

Un porte-parole de FTX a refusé de commenter.

Alors que ses rivaux et pairs ont été battus au cours de “l’hiver crypto” de cette année, FTX a tenté de se présenter comme le consolideur du marché, se précipitant pour acheter des actifs en difficulté à prix réduit. La société, basée aux Bahamas, est une société privée et n’a donc pas subi l’effondrement des actions de Coinbase, qui a perdu les trois quarts de sa valeur en 2022.

Une partie des nouveaux capitaux, en plus du tour de table de 400 millions de dollars de janvier, servirait à alimenter davantage de transactions, ont indiqué les sources. En juillet, FTX a signé un accord qui lui donne la possibilité d’acheter le prêteur BlockFi, et la société était en pourparlers pour acquérir le sud-coréen Bithumb. FTX a également proposé d’acheter le courtage en cryptographie en faillite Voyager Digital en août, mais a été refusé pour ce qu’on a appelé une “offre basse”.

Bloomberg a rapporté en juin que FTX tentait également d’acheter Robinhood, bien que Bankman-Fried, qui détient une participation importante dans le courtier en ligne, ait nié que des discussions actives soient en cours.

Les revenus de FTX ont grimpé de plus de 1 000 % en 2021 pour atteindre 1,02 milliard de dollars, contre 89 millions de dollars l’année précédente, a rapporté CNBC le mois dernier, sur la base d’une fuite d’investisseurs. FTX a enregistré un bénéfice net de 388 millions de dollars l’an dernier, contre seulement 17 millions de dollars un an plus tôt. La dynamique s’est poursuivie au premier trimestre, alors que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions de dollars, selon les états financiers.

Mais c’est à ce moment-là que le marché s’est envolé. Tout ce qui est lié à la cryptographie a tourné au sud au deuxième trimestre, alors que la hausse des taux d’intérêt et une inflation élevée sur quatre décennies ont poussé les investisseurs à sortir des actifs les plus risqués. Depuis la fin du mois de mars, le bitcoin et l’éther ont tous deux baissé de plus de 60 %, et de nombreuses maisons de courtage axées sur la cryptographie ont été contraintes de liquider.

Bankman-Fried, un ancien trader quantitatif de Wall Street, a fondé FTX il y a trois ans. En continuant à collecter des fonds et à acquérir des actifs, Bankman-Fried parie que la crypto va rebondir et qu’il sera sur le point de capturer une grande partie des bénéfices quand ce sera le cas.

