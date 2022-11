FTX dit qu’il supprime les échanges et les retraits, déplaçant les actifs numériques vers un portefeuille froid après un piratage présumé de 477 millions de dollars

John Ray, nouveau PDG et directeur de la restructuration de FTX, a déclaré que l’échange de crypto en faillite est “en train de supprimer les fonctionnalités de trading et de retrait” et qu’il “transfère autant d’actifs numériques que possible vers un nouveau dépositaire de portefeuille froid”. selon un communiqué tweeté par l’avocat général de la société, Ryne Miller.

L’annonce intervient alors que l’échange raté enquête sur ce qu’il appelle des “transactions non autorisées” qui ont commencé quelques heures après le dépôt par FTX de la protection contre la faillite du chapitre 11 aux États-Unis.

Le piratage présumé a été annoncé par un administrateur de la chaîne Telegram de FTX, selon la société d’analyse blockchain Elliptic et a été suivi d’un tweet de Miller indiquant que les mouvements du portefeuille étaient anormaux.

Les chiffres de la société d’analyse basée à Singapour Nansen ont été publiés dans la nuit plus de 2 milliards de dollars de sorties nettes de la bourse mondiale FTX et de sa branche américaine au cours des sept derniers jours, dont 659 millions de dollars au cours des 24 heures précédentes.

Elliptic a découvert que 663 millions de dollars de divers jetons avaient été drainés des portefeuilles cryptographiques de FTX. Sur ce montant, 477 millions de dollars ont été prélevés dans le cadre du vol présumé, tandis que le reste aurait été transféré dans un stockage sécurisé par FTX.

Elliptic a constaté que les stablecoins et autres jetons sont rapidement convertis en éther et dai sur les échanges décentralisés, une technique qui, selon l’entreprise, est couramment utilisée par les pirates afin d’empêcher la saisie de leur butin.

“La façon dont ces actifs ont été déplacés est très suspecte”, a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef d’Elliptic. “Des modèles de transactions très similaires ont été observés avec des vols à grande échelle dans le passé – où les actifs volés sont rapidement échangés sur des échanges décentralisés, afin d’éviter la saisie.”

Le nouveau chef de FTX a déclaré que la bourse se coordonnait avec les forces de l’ordre et les régulateurs concernés au sujet de la violation et qu’elle faisait “tout son possible” pour sécuriser tous les actifs dans le monde.

Miller, l’avocat général de FTX, a déclaré que la décision de placer les actifs numériques dans un stockage à froid visait “à atténuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorisées”.

Les personnes qui choisissent de détenir leur propre crypto-monnaie peuvent la stocker “à chaud”, “à froid” ou une combinaison des deux. Un portefeuille chaud est connecté à Internet et permet aux propriétaires d’accéder relativement facilement à leurs pièces afin qu’ils puissent accéder et dépenser leur crypto, tandis que le stockage à froid fait généralement référence à la crypto stockée sur des portefeuilles dont les clés privées ne sont pas connectées à Internet. Le compromis pour la commodité du stockage à chaud est une exposition potentielle aux mauvais acteurs.

— Rohan Goswami de CNBC a contribué à ce rapport.