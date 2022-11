FTX dit qu’il pourrait avoir plus d’un million de créanciers dans un nouveau dépôt de bilan

Au cours des 72 dernières heures, FTX a été en contact avec des “dizaines” de régulateurs aux États-Unis et à l’étranger, ont écrit les avocats de la société. Il s’agit notamment du bureau du procureur américain, de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission.

Généralement, dans de tels cas, les débiteurs sont tenus de fournir une liste des noms et adresses des 20 principaux créanciers non garantis, ont déclaré les avocats. Cependant, compte tenu de l’ampleur de ses dettes, le groupe a plutôt l’intention de déposer une liste des 50 plus gros créanciers au plus tard vendredi.

Avant son effondrement, FTX proposait aux traders amateurs et professionnels des investissements cryptographiques ponctuels ainsi que des transactions sur produits dérivés plus complexes. À son apogée, la plateforme était évaluée par les investisseurs à 32 milliards de dollars et comptait plus d’un million d’utilisateurs. L’échec de la société a eu un effet dissuasif sur l’industrie, les investisseurs vendant leurs positions et transférant des fonds hors des bourses.

CNBC a rapporté dimanche qu’Alameda Research, la société sœur de FTX, avait emprunté des milliards de fonds clients à la bourse pour s’assurer qu’elle disposait de suffisamment de liquidités pour traiter les retraits.

En général, mélanger les fonds des clients avec des contreparties et les échanger sans consentement explicite est illégal, selon la loi américaine sur les valeurs mobilières. Cela viole également les conditions d’utilisation de FTX.

Bankman-Fried a refusé de commenter les allégations, mais a déclaré que le récent dépôt de bilan de la société était le résultat de problèmes liés à une position commerciale à effet de levier.

“Je pense qu’il est de plus en plus clair, même à un niveau basique, que ce type de mélange d’intérêts entre le teneur de marché et la bourse est hautement contraire à l’éthique”, a déclaré à CNBC Jamie Burke, PDG et fondateur de la société de capital-risque axée sur le Web3, Outlier Ventures.

Dans un Fil Twitter crypté cette semaine, Bankman-Fried a écrit le mot “Quoi” suivi des lettres “H”, “A”, “P”, “P”, “E”, “N”, “E”, “D”, par intermittence tweets.

Il a terminé le fil mardi avec la phrase : “10) [NOT LEGAL ADVICE. NOT FINANCIAL ADVICE. THIS IS ALL AS I REMEMBER IT, BUT MY MEMORY MIGHT BE FAULTY IN PARTS.]”