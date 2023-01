FTX dit que 415 millions de dollars de crypto ont été piratés

Entreprise de cryptographie en faillite FTX m’a dit mardi, 415 millions de dollars de crypto ont été piratés des comptes de la bourse, ce qui représente une partie importante des actifs identifiés que la société tente de récupérer.

Dans une présentation intitulée “Maximiser les recouvrements FTX”, les avocats et les conseillers des débiteurs FTX ont mis à jour le total des actifs liquides identifiés pour le recouvrement et ont déclaré qu’ils étaient évalués à environ 5,5 milliards de dollars.

Cependant, cela inclut des “transferts tiers non autorisés” de 323 millions de dollars depuis FTX.com (l’activité internationale) et de 90 millions de dollars depuis FTX US, a indiqué la société dans un communiqué. 2 millions de dollars supplémentaires de la crypto du fonds spéculatif Alameda Research ont également été volés. La crypto manquante pourrait être liée à un piratage des systèmes de FTX qui a été découvert peu de temps après la faillite de la société en novembre.

À l’époque, la crypto volée était évaluée à 477 millions de dollars, selon la société d’analyse de blockchain Elliptic.

FTX a déposé son bilan après qu’une vague de retraits a paralysé la bourse et le fonds spéculatif sœur Alameda. Le fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried a été inculpé par les procureurs fédéraux pour fraude et blanchiment d’argent en décembre. Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations en janvier et il a été libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars avant son procès, qui est prévu pour octobre.

Les conseillers de FTX examinent également un paiement de rachat d’actions de 2,1 milliards de dollars de FTX à l’échange de crypto Binance au troisième trimestre de 2021. Binance a été le premier investisseur extérieur dans FTX, mais Bankman-Fried a racheté la participation de Binance dans sa société en 2021.

Lors d’une apparition sur CNBC en décembre, le PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a été interrogé sur la récupération potentielle de 2,1 milliards de dollars dans le cadre de la procédure de mise en faillite de FTX.