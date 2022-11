FTX chercherait 9,4 milliards de dollars après que Binance se soit éloigné de l’acquisition

L’échange de crypto Binance a signé une lettre d’intention pour acquérir son rival FTX Trading, ont annoncé les sociétés mardi, mais les choses ont changé mercredi lorsque Binance l’a annoncé. ne procédera pas avec l’affaire.

“A la suite de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX”, a tweeté Binance.

À la suite de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds de clients mal gérés et les enquêtes présumées d’agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) 9 novembre 2022

La décision de Binance intervient après que la société a examiné les livres et la structure de FTX. “Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais le les problèmes sont hors de notre contrôle ou la capacité d’aider “, a déclaré Binance, ajoutant” nous pensons qu’avec le temps, les valeurs aberrantes qui abusent des fonds des utilisateurs seront éliminé par le marché libre.”

FTX fait face à une pénurie de liquiditésa noté le fondateur de Binance Changpeng Zhao sur Twitter mardi.

“Il y a beaucoup à couvrir et cela prendra du temps”, il a écrit. “Il s’agit d’une situation très dynamique, et nous évaluons la situation en temps réel. Binance a le pouvoir discrétionnaire de se retirer de l’accord à tout moment.”

FTX serait continuer à fonctionner normalement pendant cette période, le fondateur et PDG Sam Bankman-Fried a assuré les clients, mais cela a changé jeudi lorsqu’un message sur l’échange a déclaré que les retraits ne pouvaient pas être traités et a conseillé aux clients de ne pas initier de dépôts.

Bankman-Fried a déclaré aux investisseurs qu’il avait besoin de 8 milliards de dollars pour éviter un manque à gagner des demandes de retrait des clients, a rapporté le Wall Street Journal. Le montant semble être plus proche de 9,4 milliards de dollars pour sauver la bourse, Reuters signalé Jeudi. Jusqu’à présent, 1 milliard de dollars sont venus du fondateur du crypto-token Tron, Justin Sun, un autre 1 milliard de dollars de l’échange de crypto OKX, 1 milliard de dollars de la société de crypto Tethers et 2 milliards de dollars de fonds d’investissement.

Bankman-Fried a publié un Fil Twitter Jeudi s’excusant à plusieurs reprises pour l’état actuel de son entreprise et disant qu’il allait lever des liquidités.

1) Je suis désolé. C’est la chose la plus importante. J’ai merdé et j’aurais dû faire mieux. — SBF (@SBF_FTX) 10 novembre 2022

Le prix du bitcoin a chuté mercredi en partie à cause de la nouvelle du deuxième plus grand échange de crypto face à une crise financière. Bitcoin a chuté à un peu plus de 16 000 $le plus bas de la crypto-monnaie depuis fin 2020. Il a rebondi jeudi après une rapport sur l’inflation plus léger que prévu.