FTX accuse les parents de Bankman-Fried d’avoir siphonné des millions | Actualités cryptographiques

Les avocats de FTX Trading ont intenté une action en justice accusant les parents de son fondateur Sam Bankman-Fried d’avoir exploité leur influence sur leur fils pour siphonner des millions de dollars de l’entreprise, tout en dépensant sans compter pour une maison de luxe aux Bahamas et en canalisant des contributions vers leur » causes animales » ainsi que l’Université de Stanford.

La plainte déposée lundi contre Allan Joseph Bankman et Barbara Fried dans le cadre de l’affaire de faillite de la bourse de crypto-monnaie effondrée dans le Delaware vise à récupérer les dommages prétendument causés par le couple à l’entreprise.

FTX a fait faillite en novembre lorsque la bourse mondiale s’est retrouvée à court d’argent après l’équivalent d’une panique bancaire. Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles il aurait trompé des investisseurs et pillé les dépôts de clients pour effectuer de somptueux achats immobiliers, des contributions électorales à des politiciens et des transactions risquées chez Alameda Research, sa société de négoce de fonds spéculatifs de crypto-monnaie. Son procès pour fraude fédérale aux États-Unis devrait commencer le 3 octobre à Manhattan.

Plusieurs autres anciens dirigeants de FTX ont plaidé coupables de fraude et de complot et coopèrent avec les enquêteurs.

Le procès allègue que Bankman, professeur de droit à l’Université de Stanford et expert en droit fiscal, et Fried, professeur de droit à la retraite de Stanford, ont participé aux actes répréhensibles qui ont conduit à l’effondrement de FTX et ont donné lieu à des enquêtes pénales et civiles.

« Bien qu’il se présente aux investisseurs et au public comme un groupe sophistiqué d’échanges et d’entreprises de crypto-monnaie, le groupe FTX se décrit lui-même comme une « entreprise familiale » », indique le procès.

« Bankman a joué un rôle clé dans la perpétuation de cette culture de fausses déclarations et de mauvaise gestion flagrante et a contribué à dissimuler des allégations qui auraient révélé la fraude commise par les initiés de FTX », ajoute la plainte. « Et ensemble, Bankman et Fried ont siphonné des millions de dollars du groupe FTX pour leur propre bénéfice personnel et pour les causes qu’ils ont choisies. »

Les avocats de Bankman et Fried ont publié une déclaration niant les allégations et visant John Ray III, qui a été nommé PDG lorsque FTX a demandé la protection contre les faillites et qui est chargé d’essayer de nettoyer les dégâts laissés par son effondrement.

« Il s’agit d’une tentative dangereuse d’intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury quelques jours seulement avant le début du procès de leur enfant », ont écrit les avocats de Bankman et Fried. « Ces affirmations sont complètement fausses. M. Ray et son immense équipe d’avocats, qui accumulent collectivement des millions de dollars en honoraires tout en restituant relativement peu aux clients de FTX, le savent mieux.

« S’enrichir »

Entre autres choses, le procès allègue que le couple a aidé à orchestrer un stratagème dans le cadre duquel leur fils leur a fait un « cadeau » non imposable de 10 millions de dollars. Le stratagème impliquait que Bankman-Fried reçoive un prêt d’Alameda, puis transfère l’argent à ses parents. Le procès décrit la transaction comme « faisant partie d’un plan et d’un modèle visant à s’enrichir et à en tirer profit ».

La plainte indique également que plus de 18,9 millions de dollars de fonds FTX ont été utilisés pour acheter une résidence de luxe de 2 787 mètres carrés (30 000 pieds carrés) aux Bahamas pour Bankman et Fried, qui ont également bénéficié de plus de 90 000 dollars de dépenses financées par FTX pour meubler et entretenir la propriété.

Dans le même temps, selon le procès, Bankman aurait dirigé plus de 5,5 millions de dollars en contributions caritatives de FTX à l’Université de Stanford dans ce que la plainte décrit comme une « transaction personnelle nue » dans le but de « s’attirer les faveurs et d’enrichir son employeur aux dépens du groupe FTX ». .

Fried est accusée d’avoir encouragé son fils et d’autres membres de FTX à faire des contributions politiques illégales, notamment à « Mind the Gap », ou MTG, un comité d’action politique qu’elle a cofondé et dont elle a été présidente et présidente.

« Fried s’est fortement attaché à masquer l’identité de Bankman-Fried en tant que donateur politique. Elle a régulièrement soulevé cette question dans des communications par courrier électronique avec Bankman-Fried et lui a conseillé d’éviter une telle divulgation », selon le procès.

Le procès allègue que l’ancien chef de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, a été utilisé comme canal par lequel les fonds d’Alameda ont été utilisés pour apporter des contributions politiques à des bénéficiaires « sélectionnés manuellement par Fried et approuvés par Bankman-Fried ».

Singh a plaidé coupable en février à des accusations, notamment de complot en vue d’apporter des contributions politiques illégales et de frauder la Commission électorale fédérale. Selon les archives de la FEC, Singh a contribué environ 9,7 millions de dollars en 2022 et fin 2020 à divers candidats et comités.

Plus tôt ce mois-ci, Ryan Salame, ancien co-directeur général de FTX Digital Markets, a plaidé coupable d’avoir versé des dizaines de millions de dollars en contributions illégales à des campagnes électorales auprès de politiciens américains et de s’être engagé dans un complot criminel visant à exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.