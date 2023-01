FTX a perdu 415 millions de dollars de crypto dans des braquages ​​de pirates, selon les nouveaux patrons de l’échange effondré

FTX a perdu 415 millions de dollars de crypto dans des hacks, ont déclaré mardi les nouveaux patrons de l’échange effondré. (NurPhoto/Getty Images)

L’échange a échoué a identifié environ 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides à récupérer.

“Il a fallu un effort d’enquête herculéen à notre équipe pour découvrir ces informations préliminaires”, a déclaré le PDG par intérim, John Ray.

Les pirates ont volé pour 415 millions de dollars de crypto à FTX – ce qui représente un peu moins d’un dixième des actifs que l’échange effondré tente de récupérer, ont déclaré mardi ses nouveaux patrons.

Dans une présentation vue par Insider, les avocats et conseillers de FTX ont déclaré avoir retrouvé environ 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides à récupérer, composés de 3,5 milliards de dollars en crypto, 1,7 milliard de dollars en espèces et 300 millions de dollars en actifs négociables comme des actions et des obligations. .

“Nous faisons des progrès importants dans nos efforts pour maximiser les récupérations, et il a fallu un effort d’enquête herculéen de notre équipe pour découvrir ces informations préliminaires”, a déclaré le PDG par intérim de FTX, John Ray III.

“Nous demandons à nos parties prenantes de comprendre que ces informations sont encore préliminaires et susceptibles de changer”, a-t-il ajouté. “Nous fournirons des informations supplémentaires dès que nous serons en mesure de le faire.”

Environ 415 millions de dollars des actifs à récupérer ont été perdus dans des piratages cryptographiques, ont déclaré les nouveaux patrons de FTX.

Les pirates ont volé 323 millions de dollars à la société mère basée aux Bahamas FTX.com, 90 millions de dollars à FTX et 2 millions de dollars à la société commerciale sœur Alameda Research, selon la présentation.

La crypto manquante pourrait être liée à un piratage qui a eu lieu quelques heures seulement après le dépôt de bilan de FTX – quand les procureurs ont déclaré que plus de 370 millions de dollars en crypto avaient disparu de l’échange.

FTX s’est effondré en novembre après qu’une vente de son jeton FTT natif a déclenché une crise de solvabilité.

L’ancien directeur général Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis le mois suivant pour faire face à huit chefs d’accusation, dont fraude, blanchiment d’argent et violation des lois sur le financement des campagnes.

Les avocats s’efforcent maintenant de retrouver les actifs qui pourraient être vendus pour aider FTX à rembourser ses débiteurs – y compris les clients qui ont perdu des fonds lorsque l’échange s’est effondré.

En plus des avoirs en crypto et en espèces de la bourse, ils ont identifié 253 millions de dollars de biens immobiliers aux Bahamas comme actifs potentiels à récupérer lors de la présentation de mardi.