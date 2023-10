Les histoires du Times Watchdog creusent profondément pour demander des comptes au pouvoir, réparer les torts et créer le changement. Ce travail est rendu possible par le Seattle Times Investigative Journalism Fund. Faites un don aujourd’hui pour soutenir le journalisme de surveillance dans notre communauté.

En août dernier, alors qu’elle cherchait à être réélue pour un sixième mandat contre un challenger républicain bien financé, la sénatrice américaine Patty Murray s’est arrêtée à une collecte de fonds politique intime dans une maison de ville chic de Washington, DC.

L’hôte de l’événement au profit de la campagne de Murray était Gabe Bankman-Fried, le frère cadet du fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried.

La collecte de fonds du 4 août 2022, qui n’a pas été signalée auparavant, était un petit-déjeuner auquel ont participé environ 10 personnes, a déclaré cette semaine un porte-parole de Murray en réponse aux demandes du Seattle Times.

Quelques mois plus tard, Gabe Bankman-Fried, son frère et d’autres hauts dirigeants de FTX ont discuté d’un transfert d’argent « sombre » de 500 000 $ « pour aider Murray », selon des messages de discussion cryptés révélés par les procureurs cette semaine lors du procès fédéral pour fraude de Sam. Bankman-Fried à Manhattan.

Les discussions et la collecte de fonds ont mis en lumière les tactiques des riches donateurs cherchant à obtenir l’accès et les faveurs des puissants dirigeants élus, notamment par le biais de ce que l’on appelle les dons d’argent noir – de l’argent versé à des organisations exonérées d’impôt, indépendantes de la campagne d’un candidat, qui ne le font pas. Ils ne divulguent pas leurs donateurs. Cette pratique, lancée par des groupes conservateurs, a joué un rôle croissant dans le monde de la collecte de fonds du Parti démocrate national.

Un porte-parole de Murray, D-Wash., a déclaré que ni la campagne du sénateur ni le bureau officiel n’étaient impliqués ou n’étaient au courant du prétendu transfert d’argent noir.

« Pour être sans équivoque : aucun membre du personnel de campagne de Murray ou du Sénat n’a eu de discussions avec une opération de dépenses indépendantes pour solliciter ou diriger des fonds d’EI, quels qu’ils soient », a déclaré le porte-parole, Amir Avin, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Murray critique publiquement depuis des années l’argent noir en politique et a coparrainé une législation visant à l’éliminer.

Collecte de fonds pour une maison de ville de luxe

La collecte de fonds du mois d’août a eu lieu dans une maison de ville appartenant à Guarding Against Pandemics, un groupe à but non lucratif fondé par Gabe Bankman-Fried et financé avec l’argent de son frère. Le groupe, qui a examiné et soutenu les candidats politiques favorables aux dépenses publiques de santé, acheté la luxueuse maison de ville de Capitol Hill sur quatre étages, d’une valeur de 3,3 millions de dollars, en avril dernier, en l’utilisant pour organiser des réceptions pour les principaux démocrates et républicains, selon les médias.

Avin a déclaré que le « principal sujet d’intérêt et de discussion » lors de l’événement était la politique de préparation à la pandémie. Il a déclaré qu’« aucune législation soutenue par le sénateur Murray ni aucun auteur n’est influencé par les contributions d’un individu » et que Murray « était heureux de discuter de ses efforts de longue date pour stimuler les investissements dans la santé publique et renforcer les politiques clés de préparation aux pandémies ».

Trois jours avant la collecte de fonds de Murray, Gabe Bankman-Fried a fait don du maximum autorisé de 5 800 $ à la campagne de Murray, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Il avait déjà fait don de 2 900 $ supplémentaires, ce qui a conduit la campagne de Murray à rembourser ce montant au-delà de la limite.

Plus tard cet automne-là, Gabe Bankman-Fried a discuté d’un transfert urgent d’argent noir avec son frère et d’autres dirigeants de FTX qui avaient utilisé une discussion de groupe pour déterminer où diriger leurs dons politiques de plus en plus importants.

L’échange du 1er novembre 2022, présenté cette semaine comme pièce à conviction par les procureurs, a eu lieu à une discussion de groupe intitulée « Traitement des dons » sur Signalune application de messagerie cryptée.

Dans un message cet après-midi-là, Gabe Bankman-Fried a écrit qu’il avait « parlé aux gens de Murray » qui « nous ont donné la plupart de ce que nous voulions ». Il a écrit que « nous voulons toujours remplir partiellement les 500 000 $ de fonds sombres » – une référence apparente à un don d’argent noir.

« Nous allons envoyer le télégramme dans 30 minutes, sauf si vous vous y opposez. (C’est la moitié de ce qu’ils ont demandé) », a écrit Gabe Bankman-Fried à son frère. Quelques heures plus tard, il ajoutée« Nous avons déplacé 500 000 $ pour aider Murray puisque vous l’avez pré-approuvé et que vous ne vous êtes pas opposé rapidement. »

Les messages laissent des questions sans réponse car ils ne précisent pas quelle organisation a reçu le transfert d’argent ni comment l’argent a été dépensé. Les échanges n’ont fourni aucun détail sur qui étaient les « gens de Murray » ni sur ce qu’ils auraient accepté avant le don.

Les messages privés de Signal ne précisaient même pas qu’ils faisaient référence à « Patty » Murray, bien qu’ils semblent concerner elle, sur la base du contexte et des mentions d’elle en tant que récipiendaire d’autres dons politiques liés à FTX suivis dans un feuille de calcul interne à l’entreprise cela a également été présenté comme preuve lors du procès fédéral cette semaine.

Un porte-parole du bureau du procureur américain pour le district sud de New York a refusé de fournir plus de détails sur le transfert de 500 000 dollars, affirmant que l’information « ne figure pas dans les archives publiques ».

Dans les extraits du chat « Donation Processing » publiés par les procureurs, les frères Bankman-Fried et d’autres ont discuté d’un éventail de dons politiques, y compris des dons à six chiffres aux partis démocrates de New York et de l’Oregon, et une contribution d’un million de dollars au Sénat démocrate du Texas. candidat Beto O’Rourke.

En ce qui concerne Murray, les frères Bankman-Fried ont semblé débattre des mérites de la soutenir avec de l’argent « noir » ou par le biais de dons rendus publics, qu’ils ont qualifiés de « allumés ».

« En général, nous finissons par devoir donner plus à l’autre partie lorsque nous donnons publiquement, donc je pense que cela vous coûte moins cher à long terme de sombrer dans l’obscurité. Mais je ne sais pas, c’est un match serré », a écrit Gabe Bankman-Fried à son frère.

L’avocat qui a représenté Gabe Bankman-Fried n’a pas répondu à une demande de commentaire ou d’informations complémentaires sur les dons évoqués dans le chat.

Murray, sénateur principal de Washington et président de la puissante commission sénatoriale des crédits, a été réélu en novembre pour un sixième mandat, repoussant la challenger républicaine Tiffany Smiley.

Murray faisait partie des nombreux politiciens des deux partis qui ont reçu des dons politiques de Sam Bankman-Fried et d’autres grands noms de FTX. Après l’effondrement de FTX suite à des allégations de fraude en décembre dernier, Murray a déclaré qu’elle ferait don des 5 800 $ que sa campagne avait reçus de sa part à un organisme de bienfaisance.

Sam Bankman-Fried est jugé pour sept chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude et de blanchiment d’argent. Il a plaidé non coupable. Gabe, qui aurait contribué à orienter la fortune de son frère aîné vers des causes philanthropiques et politiques, n’a pas été inculpé.

FTX était une bourse de crypto-monnaie de haut vol évaluée autrefois à 32 milliards de dollars avant son effondrement et sa faillite l’année dernière, sur fond d’allégations selon lesquelles ses dirigeants auraient fraudé des clients et utilisé les fonds de l’entreprise pour des dépenses somptueuses en propriétés de luxe et en dons politiques.

Entre 2020 et 2022, FTX et ses dirigeants sont devenus des acteurs politiques majeurs, faisant don de plus de 75 millions de dollars aux politiciens et aux PAC soutenant à la fois les républicains et les démocrates, selon Secrets Ouvertsle chien de garde non partisan du financement des campagnes.

Tout don d’argent noir, de par sa nature, serait entouré de secret et dépasserait les totaux divulgués publiquement.

Sam Bankman-Fried s’est généralement aligné sur les dons publics avec les politiciens et les causes démocrates, mais a déclaré dans une interview l’année dernière qu’il a également donné aux républicains, principalement en utilisant des conduits d’argent noir.

Dépenses indirectes

Les experts en financement de campagne affirment qu’il existe toute une gamme d’options juridiques permettant aux riches donateurs d’utiliser discrètement de l’argent noir pour influencer la politique.

Les donateurs d’argent noir peuvent engager des conversations de collecte de fonds avec un super PAC qui soutient un candidat, plutôt qu’avec le personnel de campagne direct d’un candidat, a déclaré Anna Massoglia, responsable de la rédaction et des enquêtes chez OpenSecrets.

Les dons peuvent également être acheminés vers des groupes d’argent noir qui dépensent dans des campagnes publicitaires « thématiques » à peine voilées, plutôt que dans des publicités incitant directement les gens à voter pour un certain candidat. Cet argent ne serait pas comptabilisé comme un don pour un candidat à la FEC.

Une ligne que les campagnes ne doivent pas franchir est la promesse d’argent en échange d’un changement de politique, a déclaré Travis Ridout, professeur de sciences politiques à l’Université de l’État de Washington.

Ridout, qui a examiné les discussions Signal déposées dans le procès Bankman-Fried à la demande du Seattle Times, a déclaré qu’il était difficile de dire ce qui se passait exactement avec les « gens de Murray » et les 500 000 $.

« Une préoccupation qui, à mon avis, serait illégale est celle d’une contrepartie », a déclaré Ridout. «Vous donnez cet argent, vraisemblablement un 501c4 obtient cet argent en échange du fait que vous faites quelque chose pour moi. Je ne sais pas si quelque chose comme ça s’est produit ou non.

L’échange de discussions sur l’argent noir présenté par les procureurs dans le procès Bankman-Fried cette semaine a eu lieu lors du témoignage de Nishad Singh, ancien chef de l’ingénierie de FTX, qui a plaidé coupable en février à des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et de violations de financement de campagne, et qui coopère avec procureurs.

Fin octobre de l’année dernière, Singh a fait don de 2 900 $ à la campagne de Murray et de 5 000 $ à son leadership PAC, selon les archives de la FEC.

Il a également été un bienfaiteur majeur des comités politiques qui acceptent des chèques massifs de donateurs pour des campagnes publicitaires soutenant les démocrates, donnant 2,25 millions de dollars l’année dernière à Women Vote !, un super PAC affilié au groupe de défense des droits à l’avortement EMILY’s List, et 2 millions de dollars au Sénat. Le PAC majoritaire, qui soutient les candidats démocrates au Sénat.

Votez pour les femmes ! faisait partie des groupes alliés aux démocrates qui ont dépensé des millions en publicités télévisées pour soutenir Murray au cours des dernières semaines de la campagne, alors que certains sondages montraient un resserrement de la course.

Au total, des groupes extérieurs des deux côtés ont investi près de 45 millions de dollars dans la course, avec Women Vote! ouvrant la voie, dépensant près de 20 millions de dollars pour soutenir Murray.

En fin de compte, malgré un flot d’enquêteurs et d’experts républicains affirmant que Murray pourrait être en danger, l’élection n’était pas serrée. Murray a été réélu avec 57 % des voix.

« Un tas de chèques en blanc »

La partie « les gens de Murray » du chat Signal n’était pas au centre du témoignage de Singh cette semaine, selon les comptes rendus médiatiques du procès, qui n’ont pas mentionné le lien.

Singh a témoigné que l’argent donné en son nom aux candidats politiques et aux comités provenait en fait de Sam Bankman-Fried, dans le cadre d’un programme illégal de « don de paille ».

Il a décrit avoir signé « un tas de chèques en blanc » depuis son compte personnel, qu’il a déclaré avoir donné à Gabe Bankman-Fried pour qu’il les canalise vers les candidats démocrates en son nom, selon la couverture de son témoignage de Le New York Times.

Singh a également témoigné que Sam Bankman-Fried avait utilisé l’argent des clients de FTX pour des dépenses extravagantes alors qu’il manquait de 8 milliards de dollars l’argent nécessaire pour couvrir les dépôts des clients, ce qui a conduit à l’effondrement de l’entreprise auparavant de haut vol à la fin de l’année dernière.

Singh lui-même a dépensé 3,7 millions de dollars pour acheter un domaine de 10 acres sur l’île d’Orcas – propriété qu’il a accepté de confisquer dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité.

Murray a critiqué avec véhémence l’influence de l’argent noir en politique et a coparrainé à plusieurs reprises un projet de loi, le DISCLOSE Act, visant à forcer les groupes d’argent noir et les super PAC à divulguer leurs donateurs.

« Je ne resterai pas les bras croisés pendant que les républicains continuent de faire obstacle aux efforts des démocrates pour protéger notre démocratie », a déclaré Murray. a déclaré dans un communiqué lorsque le projet de loi n’a pas été adopté par le Congrès en septembre dernier. « Lorsque les gens se lèvent et s’expriment, ils doivent avoir confiance que leur voix sera entendue, et non noyée par une vague d’argent noir provenant d’intérêts particuliers – et c’est exactement ce pour quoi je me battrai. »

Toutefois, ces dernières années, les démocrates ont dépassé les républicains en matière de dépenses en argent noir.

Les élections fédérales de mi-mandat de 2022 étaient le troisième cycle électoral consécutif au cours duquel les démocrates bénéficié de davantage d’argent noir que les Républicains, selon les données de la FEC analysées par OpenSecrets.

Au cours du dernier cycle électoral de deux ans, qui a battu un record de dépenses d’argent noir à mi-mandat, les PAC libéraux ont déclaré avoir reçu 316 millions de dollars de l’argent noir et de groupes écrans, contre 263 millions de dollars déclarés par les PAC conservateurs.