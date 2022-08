FTX a augmenté ses revenus de 1 000 % pendant l’engouement pour la crypto : Fuite des données financières

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors d’une interview sur un épisode de Bloomberg Wealth avec David Rubenstein à New York, États-Unis, le mercredi 17 août 2022.

Selon les documents, FTX disposait d’environ 2,5 milliards de dollars en espèces à la fin de l’année dernière et de 27 % de marges bénéficiaires, selon les documents. Les marges étaient plus proches de 50 % si les dépenses de publicité et de “parties liées” étaient supprimées. Il a levé des fonds pour la dernière fois en janvier, récoltant 400 millions de dollars auprès d’investisseurs comme Vision Fund 2 de SoftBank et Tiger Global, pour une valorisation de 32 milliards de dollars.

FTX a été fondée il y a trois ans par l’ancien trader quantitatif de Wall Street, Sam Bankman-Fried. Le PDG de 30 ans est récemment intervenu en tant que prêteur de dernier recours du secteur, cherchant à soutenir les entreprises alors que les liquidités se tarissaient. En plus de multiples prêts de centaines de millions de dollars, les sociétés de Bankman-Fried ont également cherché à acquérir des actifs en difficulté. En juillet, FTX a signé un accord qui lui donne la possibilité d’acheter le prêteur BlockFi et était en pourparlers pour acquérir le sud-coréen Bithumb. FTX a également proposé d’acheter Voyager en août, mais a été refusé pour ce que la société a qualifié d'”offre basse”.

À titre de comparaison, Coinbase, coté en bourse, a également connu une période de boom monétaire pendant le marché haussier de la crypto, avec 7,4 milliards de dollars de revenus et 3,6 milliards de dollars de revenu net l’année dernière. Mais au deuxième trimestre de cette année, il a enregistré un chiffre d’affaires de 808,3 millions de dollars, une baisse de 64% par rapport au trimestre de l’année précédente et une perte nette surprise de 1,1 milliard de dollars, contre 1,59 milliard de dollars de bénéfice net au même trimestre l’an dernier, comme les volumes de commerce de détail se sont effondrés.

La société a généré 270 millions de dollars de revenus au premier trimestre de 2022 et était sur la bonne voie pour réaliser environ 1,1 milliard de dollars de revenus en 2022, selon un dossier d’investisseurs partagé avec CNBC. Mais on ne sait pas comment FTX a résisté au deuxième trimestre alors que les prix de la cryptographie ont plongé au cours du récent soi-disant “Crypto Winter”.

Les revenus de l’échange cryptographique privé ont grimpé de plus de 1 000 %, passant de 89 millions de dollars à 1,02 milliard de dollars en 2021. Sa rentabilité, comme de nombreuses start-ups, dépend de la façon dont vous la mesurez. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 272 millions de dollars, contre 14 millions de dollars un an plus tôt. FTX a enregistré un bénéfice net de 388 millions de dollars l’an dernier, contre seulement 17 millions de dollars un an plus tôt.

Les états financiers audités donnent un aperçu rare des finances de la start-up privée. FTX était rentable, se développait rapidement à travers le monde et a connu une croissance vertigineuse.

FTX a été fondée à une époque où Coinbase et Binance s’étaient solidifiés en tant que plus grandes plateformes de négociation au monde. Coinbase opère toujours en grande partie aux États-Unis Binance, la plus grande bourse en termes de volume de transactions a débuté en Chine, a ensuite déménagé son siège social aux îles Caïmans et fait maintenant une percée sur le marché américain avec une filiale américaine.

FTX a tranquillement construit sa propre flotte de filiales mondiales pour rivaliser.

FTX Trading Ltd a son siège social à Antigua, avec FTX Derivatives Markets basé aux Bahamas, où vit Bankman-Fried. FTX Trading a récemment acheté Digital Assets DA AG, en Suisse, ainsi que IFS Group et Hive en Australie, portant le total à 15 petites entreprises à travers le monde. Ses sociétés de portefeuille couvrent Chypre, l’Allemagne, Gibraltar, Singapour, la Turquie et les Émirats arabes unis, entre autres pays, selon les documents. Les sociétés de cryptographie acquièrent souvent des start-ups pour obtenir rapidement les licences réglementaires appropriées pour s’installer dans un nouveau pays.

Bankman-Fried a également fondé la société commerciale Alameda Research, qui représente environ 6% des volumes d’échange de FTX, selon les documents.

L’activité américaine de FTX appartient techniquement à une société mère, West Realm Shires Inc. En 2021, FTX US représentait moins de 5% du chiffre d’affaires total de FTX. Pourtant, la société s’efforce de se développer ici avec une série d’annonces et de parrainages très médiatisés.

FTX a dépensé environ 15% de ses revenus en publicité et marketing en 2021, selon les documents. Cela peut expliquer sa publicité pour le Super Bowl 2022 avec l’acteur Larry David et les mentions de célébrités de haut niveau de Tom Brady et Giselle Bündchen, qui sont également des investisseurs en actions de la société. FTX a également acheté les droits de dénomination de l’arène NBA de Miami, anciennement l’American Airlines Arena. FTX prévoyait de dépenser environ 900 millions de dollars en publicité dans les années à venir, selon les documents.

L’échange de crypto se développe également dans le négoce d’actions. Il a lancé le trading d’actions des semaines après que Bankman-Fried a pris une participation passive de 7,6% dans Robinhood, alimentant la spéculation selon laquelle FTX cherche à acheter l’application de trading dans un landgrab pour les comptes de détail américains. Robinhood et Bankman-Fried ont nié qu’un accord soit en cours.

FTX a certainement intensifié ses efforts d’expansion de la vente au détail. Mais les documents montrent qu’il s’agit encore principalement d’un lieu pour les commerçants plus sophistiqués utilisant des produits dérivés – soit des contrats à terme, soit des options. Soixante-sept pour cent des revenus provenaient des frais de négociation des contrats à terme, tandis qu’environ 16 % provenaient des transactions dites au comptant. Les contrats à terme et dérivés ont tendance à être plus lucratifs pour les bourses.