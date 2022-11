FTX a acheté des propriétés aux Bahamas d’une valeur de 121 millions de dollars américains, certaines au nom des parents de Bankman-Fried

FTX de Sam Bankman-Fried, ses parents et les cadres supérieurs de l’échec de l’échange de crypto-monnaie ont acheté au moins 19 propriétés d’une valeur de près de 121 millions de dollars américains aux Bahamas au cours des deux dernières années, selon les registres officiels de la propriété.

Les propriétés, qui comprennent le site d’un ancien fort colonial autrefois utilisé pour se protéger contre les pirates, comprennent principalement des maisons de luxe en bord de mer et sept condominiums dans une station balnéaire chère appelée Albany.

Les condos d’Albany ont coûté près de 72 millions de dollars.

La chute fulgurante du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde a ébranlé l’industrie de la cryptographie.

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pose pour une photo, dans un lieu non précisé, sur cette photo non datée obtenue par Reuters le 5 juillet 2022. (FTX/Reuters)

FTX dispose d’un solde de trésorerie total actuel de 1,24 milliard de dollars américains, selon un dossier déposé par des conseillers sur la restructuration de l’échange de cryptographie en difficulté avant les audiences de mise en faillite aux États-Unis prévues plus tard mardi.

Maintenant, plus d’informations émergent sur la façon dont les bénéfices de FTX ont été dépensés.

Les actes trouvés par Reuters montrent que les propriétés, précédemment achetées par une unité de FTX, devaient être utilisées comme “résidence pour le personnel clé” de l’entreprise. Reuters n’a pas pu déterminer qui vivait dans les appartements.

Les documents d’une autre maison avec accès à la plage à Old Fort Bay – une communauté fermée qui abritait autrefois un fort colonial britannique construit dans les années 1700 pour se protéger contre les pirates – montrent les parents de Bankman-Fried, les professeurs de droit de l’Université de Stanford Joseph Bankman et Barbara Fried, comme signataires.

La propriété, selon l’un des documents datés du 15 juin, est destinée à être utilisée comme “maison de vacances”.

Vue de l’entrée d’Old Fort Bay, une communauté fermée qui abritait autrefois un fort colonial britannique construit dans les années 1700 pour se protéger contre les pirates, à New Providence, Bahamas, le 18 novembre 2022. (Koh Gui Qing/Reuters)

Lorsqu’on lui a demandé par Reuters pourquoi le couple avait décidé d’acheter une maison de vacances aux Bahamas et comment elle avait été payée – que ce soit en espèces, avec une hypothèque ou par un tiers tel que FTX – un porte-parole des professeurs a déclaré que Bankman et Fried avait essayé de restituer la propriété à FTX.

“Depuis avant la procédure de mise en faillite, M. Bankman et Mme Fried ont cherché à restituer l’acte à la société et attendent de nouvelles instructions”, a déclaré le porte-parole, refusant de donner plus de détails.

1 million de créanciers font face à des pertes à cause de la chute du FTX

Bien que l’on sache que FTX et ses employés ont acheté un bien immobilier aux Bahamas, où il a établi son siège social en septembre de l’année dernière, les registres immobiliers consultés par Reuters montrent pour la première fois l’ampleur de leur frénésie d’achat et l’utilisation prévue de certains d’entre eux. l’immobilier.

FTX, qui a déposé son bilan plus tôt ce mois-ci après une vague de retraits de clients, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Bankman-Fried n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Bankman-Fried a déclaré à Reuters qu’il vivait dans une maison avec neuf autres collègues. Pour ses employés, il a déclaré que FTX fournissait des repas gratuits et un service “de type Uber interne” autour de l’île.

L’effondrement de FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a laissé environ un million de créanciers face à des pertes totalisant des milliards de dollars.

Reuters a rapporté que Bankman-Fried avait secrètement utilisé 10 milliards de dollars américains de fonds de clients pour soutenir son activité commerciale, et qu’au moins 1 milliard de dollars américains de ces dépôts avaient disparu.

Le logo de FTX est visible à l’entrée de la FTX Arena de Miami, où jouent les Miami Heat de la NBA, le 12 novembre. (Marco Bello/Reuters)

Dans un dépôt devant un tribunal américain auprès du tribunal des faillites du district du Delaware plus tôt ce mois-ci, John Ray, le nouveau directeur général de FTX, a déclaré qu’il comprenait que les fonds de l’entreprise du groupe FTX étaient utilisés pour “acheter des maisons et d’autres objets personnels pour les employés et les conseillers”.

Reuters n’a pas pu déterminer la source des fonds que FTX et ses dirigeants ont utilisés pour acheter ces propriétés.

Plus d’enregistrements de propriété

Reuters a recherché des dossiers de propriété au département du registraire général des Bahamas pour FTX, Bankman-Fried, ses parents et certains des principaux dirigeants de l’entreprise.

FTX Property Holdings Ltd, une unité FTX, a acheté 15 propriétés d’une valeur de près de 100 millions de dollars américains en 2021 et 2022.

Son achat le plus cher était un penthouse de 30 millions de dollars américains à l’Albany, un complexe où Tiger Woods accueille un tournoi de golf chaque année. Les registres de propriété du penthouse, datés du 17 mars, ont été signés par Ryan Salame, le président de FTX Property, et ont montré qu’il était destiné à être “une résidence pour le personnel clé”.

Salame n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Parmi les autres achats immobiliers haut de gamme, citons trois condominiums à One Cable Beach, une résidence en bord de mer à New Providence.

Les dossiers ont montré que les condominiums coûtaient entre 950 000 $ US et 2 millions $ US et avaient été achetés par Nishad Singh, l’ancien chef de l’ingénierie chez FTX; Gary Wang, co-fondateur de FTX ; et Bankman-Fried pour un usage résidentiel.

Singh et Wang n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Deux des biens immobiliers de FTX Property ont été marqués pour un usage commercial: un groupe de maisons de 8,55 millions de dollars américains qui servait de siège social à FTX et un terrain de 4,95 acres sur le littoral surplombant les eaux cyan qui devait également être développé en bureau espace pour l’échange de crypto.

Le siège social de FTX est désormais inoccupé, avec des meubles poussés contre certaines fenêtres.

La signalisation de la FTX Arena est visible le 12 novembre. (Marta Lavandier/Associated Press)

Sa signalétique a été supprimée. Le terrain, qui a coûté 4,5 millions de dollars, est également vide.

La disgrâce de FTX a fait frissonner le monde de la cryptographie, poussant le bitcoin à son plus bas niveau en deux ans environ et déclenchant des craintes de contagion parmi d’autres entreprises déjà sous le choc de l’effondrement du marché de la cryptographie cette année.