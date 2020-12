Le marché boursier de Londres a grimpé aujourd’hui alors que les investisseurs étaient soutenus par le fait que le Royaume-Uni et l’Union européenne étaient sur le point de conclure un accord commercial post-Brexit.

L’indice FTSE 100 a augmenté de 0,48 pour cent ou 31 points à 6 527 en début de séance ce matin, tandis que la livre était en hausse de 0,5 pour cent par rapport au dollar à 1,3574 $.

Mais les gains sur les marchés ont été tempérés par les inquiétudes suscitées par une autre nouvelle souche de Covid-19, le Royaume-Uni mettant en œuvre une interdiction de voyager en Afrique du Sud et des millions de personnes supplémentaires devraient être soumises aux restrictions les plus strictes contre les coronavirus à partir du lendemain de Noël.

Une annonce sur l’accord sur le Brexit – quatre ans après que le pays a voté pour quitter l’UE – est attendue plus tard dans la journée, après que les discussions se sont poursuivies toute la nuit sur les détails.

La Grande-Bretagne et l’UE auraient progressé dans la résolution de problèmes tels que les droits de pêche et les mesures de «règles du jeu équitables» visant à empêcher la concurrence déloyale.

Pendant ce temps, les esprits ont éclaté dans le Kent lorsque les Français ont rouvert la frontière pour permettre aux camions de traverser la Manche pour la première fois depuis l’imposition de restrictions d’urgence.

Plus de 6000 poids lourds étaient détenus dans le comté, les conducteurs étant testés pour Covid-19 avant d’être autorisés à se rendre en France. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a appelé à la «patience» et a déclaré que le travail continuait de «faire rouler le trafic».

Réagissant au développement du Brexit, le stratège des marchés mondiaux d’Axi, Stephen Innes, a déclaré: « Ainsi, le flux et le reflux sans fin de la manchette du Brexit pourraient enfin voir la clôture du divorce le plus largement contesté de l’histoire de l’humanité. »

L’accord attendu vient à quelques jours de l’expiration des accords commerciaux actuels, le 31 décembre. Le Premier ministre Boris Johnson a mené un appel de fin de soirée avec les ministres du Cabinet pour les informer de la situation.

Il a été en contact étroit avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ces derniers jours alors que les efforts de haut niveau s’intensifiaient pour obtenir un accord sur la ligne. La paire devrait avoir un autre appel la veille de Noël pour convenir de l’accord.

Un accord couvrant les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE d’une valeur de près de 670 milliards de livres sterling viendra soulager les chefs d’entreprise.

Si, comme prévu, il prévoit un commerce exempt de droits de douane et de quotas, le choc économique de la rupture avec le marché unique et l’union douanière de l’UE sera atténué.

L’indice FTSE 100 et la livre contre le dollar sont indiqués pour l’année 2020 jusqu’à présent

Le Bureau de la responsabilité budgétaire avait prévu qu’un Brexit sans accord pourrait effacer 2% du produit intérieur brut – une mesure de la taille de l’économie – en 2021, ajoutant aux dommages aux emplois et aux moyens de subsistance déjà causés par le coronavirus.

Que se passe-t-il ensuite si un accord sur le Brexit est conclu? Si et quand un dossier est finalisé, les députés devront adopter une loi qui l’inscrira dans les statuts à temps pour la fin de la période de transition, le 1er janvier. Avec le jour de Noël demain, cela se produira probablement la semaine prochaine. La Chambre des communes sera rappelée de sa pause festive et envisagera potentiellement toutes les étapes d’un projet de loi en une journée. Il est pratiquement garanti que le paquet sera approuvé, car Boris Johnson dispose d’une majorité de 80 personnes et le parti travailliste a indiqué qu’il s’abstiendrait au moins – sinon soutiendrait l’accord. Entre-temps, Bruxelles raccourcira ses propres processus, le Conseil des États membres de l’UE devant accorder une mise en œuvre «provisoire» avant la date limite, plutôt que le Parlement européen l’approuver à l’avance. Cela a mis en colère de nombreux députés européens, car ils subiront une pression massive pour signer l’accord s’il est déjà entré en vigueur.

Mais les détails de l’accord seront examinés de près pour voir où l’une ou l’autre des parties a fait des compromis.

Pendant ce temps, alors que les craintes concernant la pandémie se poursuivaient, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti que la nouvelle variante « très préoccupante » serait plus transmissible que la souche mutante qui a entraîné la création de nouvelles restrictions de niveau 4.

À partir de 9 heures du matin la veille de Noël, les visiteurs arrivant en Angleterre qui ont été ou ont traversé l’Afrique du Sud au cours des 10 jours précédents ne seront pas autorisés à entrer et les vols directs seront interdits, a déclaré le ministère des Transports.

L’interdiction exclut le fret et le fret sans passagers, et n’inclut pas non plus les ressortissants britanniques et irlandais, les titulaires de visa et les résidents permanents, qui pourront entrer mais doivent s’isoler pendant 10 jours avec leur ménage.

Les exemptions généralement en place – y compris pour celles liées à l’emploi – ne s’appliqueront pas et les passagers arrivant en Angleterre en provenance d’Afrique du Sud après 21 heures mercredi ne peuvent pas être libérés de l’auto-isolement via Test to Release.

Les chiffres du gouvernement ont montré que 744 autres personnes seraient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19, le chiffre le plus élevé depuis le 29 avril lors du premier pic du virus.

Il y avait 39237 autres cas confirmés en laboratoire de coronavirus mercredi à 9 heures du matin, le chiffre le plus élevé signalé en une seule journée tout au long de la pandémie – bien que cela soit en partie dû à des tests beaucoup plus larges.

Les zones passant au niveau 4 à partir du lendemain de Noël sont: Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk et Cambridgeshire, les parties de l’Essex pas encore au niveau 4, Waverley dans le Surrey et le Hampshire – y compris Portsmouth et Southampton, mais à l’exception de la New Forest.

Un concessionnaire travaille devant des moniteurs à la Hana Bank à Séoul, en Corée du Sud, la veille de Noël

Le trafic bloque les routes autour du port de Douvres dans le Kent hier après que les autorités françaises ont annoncé que l’interdiction des coronavirus avait été levée et que les voyages depuis le Royaume-Uni pourraient reprendre

Le Premier ministre Boris Johnson a mené un appel de fin de soirée avec les ministres du Cabinet pour les informer de la situation concernant l’accord sur le Brexit hier. Il est photographié à Downing Street le 13 décembre

Les restrictions de niveau 4 comprennent un avertissement de rester à la maison, une limite au mélange domestique à deux personnes à l’extérieur et forcer la fermeture de nombreux magasins, coiffeurs et gymnases.

Les mesures s’ajoutent aux restrictions de niveau 3 telles que la fermeture des pubs et des restaurants, à l’exception des plats à emporter et des livraisons.

Bristol, Gloucestershire, Somerset, y compris la zone du conseil du North Somerset, Swindon, l’île de Wight, la New Forest et le Northamptonshire ainsi que Cheshire et Warrington seront tous escaladés au niveau 3.

Les Cornouailles et le Herefordshire passent du niveau 1 au niveau 2. Les changements signifient que 24 millions de personnes seront désormais au niveau 4, soit 43% de la population de l’Angleterre.

Ailleurs, le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a annoncé qu’en raison d’une variante du coronavirus au Royaume-Uni, les autorités rendraient personnellement visite à tous les voyageurs du Royaume-Uni pour s’assurer qu’ils sont en quarantaine.