FTI Consulting élargit son équipe technologique en Allemagne avec l’ajout de leaders en matière de gouvernance d’entreprise et de découverte électronique – Technology Today

LONDRES, 10 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — FTI Consulting, Inc. (NYSE : FCN) a annoncé aujourd’hui que le Technologie Le segment a ajouté le Dr Jens Koenig en tant que directeur général principal et le Dr Sebastian Schmitz en tant que directeur général au sein de son équipe croissante d’experts en connaissances numériques et en gestion des risques en Allemagne.

« Le paysage juridique et réglementaire en Allemagne a connu des changements importants au cours de l’année écoulée, ce qui a généré de nouveaux risques et des complexités d’enquête pour nos clients », a déclaré Sophie Ross, PDG mondial de FTI Technology. « Une surveillance et une attention accrues autour des technologies émergentes, des questions environnementales, de la criminalité en col blanc et de la confidentialité des données conduisent à des besoins accrus en matière de conseils en matière de gouvernance de l’information et des données, ainsi qu’en matière de soutien d’experts pour les questions de criminalistique numérique et de découverte électronique sous haute pression. L’arrivée de Jens et Sebastian dans notre équipe en Allemagne s’inscrit dans la continuité de notre engagement à développer notre offre client mondiale dans une gamme de spécialisations.

Le Dr Koenig est un avocat avec près de 20 ans d’expérience dans le soutien d’enquêtes réglementaires multinationales et dans la coordination des efforts d’enquête en réponse aux mesures coercitives des procureurs allemands, du ministère américain de la Justice, de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d’autres agences de réglementation nationales et internationales. Il aide ses clients à résoudre des problèmes de données complexes grâce à une collaboration étroite entre les équipes juridiques et informatiques et les conseille sur les questions de gouvernance d’entreprise et de conformité dans tous les secteurs industriels, notamment l’automobile, la banque, la santé, la pharmacie et l’aérospatiale. Avant de rejoindre FTI Technology, le Dr Koenig a été conseiller juridique chez Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP à Munich, Francfort et New York pendant 17 ans, en se concentrant sur la criminalité en col blanc, les enquêtes internes et les questions transfrontalières. . Il est titulaire d’un doctorat de la Faculté de droit de l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf.

Le Dr Schmitz apporte une décennie d’expérience en criminalistique numérique, en conseil en matière de risques et en découverte électronique. Il possède une expertise approfondie dans le conseil aux clients sur les meilleures pratiques de conformité et les stratégies d’enquête pour répondre aux demandes réglementaires complexes et à enjeux élevés. Avant de rejoindre FTI Technology, le Dr Schmitz a occupé des postes consultatifs en matière de risques, de réglementation, de criminalistique et de découverte électronique au sein de plusieurs grandes entreprises. Il a également été responsable des opérations de découverte électronique pour une des quatre grandes entreprises et a siégé au conseil d’administration de l’innovation de l’Association fédérale pour la protection des infrastructures critiques (« BSKI »). Il est titulaire d’un doctorat du Département des sciences sociales et des affaires publiques de l’Université de la Bundeswehr à Munich.

Renato Fazzone, directeur général principal et responsable national de FTI Consulting pour l’Allemagne, a ajouté : « Jens et Sebastian apportent tous deux la combinaison précise d’expertise juridique, réglementaire et technique dont nos clients ont besoin pour atténuer leurs risques numériques et relever efficacement les défis émergents en matière de découverte électronique et d’enquêtes. . Nous apprécions leur expérience et leur leadership au sein de notre équipe en pleine croissance en Allemagne.

