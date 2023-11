FTC offre des remboursements aux consommateurs qui ont perdu de l’argent à cause du programme de support technique

La Federal Trade Commission rembourse intégralement les consommateurs qui ont perdu de l’argent à cause du programme d’assistance technique NTS IT Care, qui a incité les consommateurs à acheter des services d’assistance technique coûteux et inutiles et a souvent prétendu être affilié à Microsoft, Apple et d’autres sociétés technologiques. Selon une plainte, ils ciblaient souvent les Américains plus âgés et ceux qui ne connaissaient pas la sécurité informatique.

Les remboursements découlent d’un règlement de 2020 que la FTC a conclu avec NTS IT Care, Inc. et son PDG, Jagmeet Singh Virk. Le dossier de la FTC contre Virk et NTS était resté sous scellés jusqu’au début de cette année, dans l’attente de l’issue d’un procès. affaire pénale impliquant Virk et NTS intentée par le ministère de la Justice.

“Comme un rapport récent au Congrès « Cela montre clairement que la FTC s’engage à prendre des mesures pour protéger les consommateurs âgés contre des escroqueries comme celles-ci qui ont un impact disproportionné sur eux », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de protection des consommateurs de la FTC. “Et de plus, la FTC continuera à travailler avec le DOJ pour garantir que les poursuites pénales suivent les comportements criminels.”

Dans sa plainte, le La FTC a déclaré que NTS attirait les consommateurs au moyen d’avertissements contextuels alarmants et trompeurs qui apparaissaient lorsque les consommateurs naviguaient sur Internet et désactivaient souvent leur navigateur. Les fenêtres contextuelles ressemblaient à une alerte de sécurité provenant du système d’exploitation de l’ordinateur et affirmaient faussement que l’ordinateur d’un consommateur avait été compromis par un logiciel malveillant, tel qu’un virus ou un logiciel espion. La fenêtre contextuelle indiquait en outre que l’ordinateur avait été « bloqué » et que les informations personnelles du consommateur avaient été volées. Les pop-ups prétendaient parfois à tort provenir de Microsoft, d’Apple ou d’une autre entreprise technologique légitime et demandaient aux consommateurs d’appeler immédiatement un numéro gratuit pour obtenir de l’aide.

Lorsque les consommateurs ont appelé ce numéro, les représentants commerciaux de l’entreprise ont effectué de fausses analyses de diagnostic pour les convaincre que leurs ordinateurs avaient besoin d’une réparation immédiate et ont utilisé des tactiques de vente trompeuses et sous haute pression pour pousser les consommateurs à acheter des packages de services d’assistance technique pluriannuels coûtant jusqu’à 499 $. . NTS et Virk ont ​​gagné des millions de dollars grâce à ce projet.

Désormais, la FTC utilise l’argent obtenu dans le cadre du règlement pour verser des paiements totalisant plus de 255 000 $ aux 272 consommateurs qui ont fourni des déclarations de victimes dans l’affaire contre Virk et NTS. Le montant moyen du remboursement est de 937 $. La plupart des consommateurs recevront leur paiement par chèque et auront 90 jours pour encaisser leurs chèques. Les consommateurs qui ont des questions sur les remboursements doivent contacter l’administrateur des remboursements par téléphone au 866-441-9746 ou par e-mail. à [email protected].

Le règlement a imposé un jugement de 4,9 millions de dollars contre NTS et Virk, qui a été partiellement suspendu en raison de leur incapacité à payer la totalité du montant. De plus, il est interdit en permanence à NTS et Virk de vendre ou de commercialiser tout service d’assistance technique et de bénéficier des données personnelles qu’ils ont collectées auprès des consommateurs. Il leur est également interdit de manière permanente de se livrer à des pratiques de télémarketing trompeuses et de tenter de percevoir des paiements auprès de clients pour des services d’assistance technique qu’ils vendaient auparavant.

Le vote de la Commission autorisant le personnel à déposer la plainte et stipulant l’ordonnance finale était de 5-0. La Commission a voté sur la question avant le départ de la FTC de l’ancien président Joe Simons ainsi que des anciens commissaires Rohit Chopra, Noah Joshua Phillips et Christine S. Wilson. La FTC a déposé la plainte et l’ordonnance finale devant le tribunal de district américain de Californie du Nord. Le tribunal a approuvé l’ordonnance définitive stipulée en décembre 2020.

Les principaux responsables de la FTC sur cette question étaient Ronnie Salomon et Sarah Schroeder de la FTC Région ouest de San Francisco.

La FTC souhaite remercier le ministère de la Justice, le FBI, le bureau du procureur du comté de Santa Clara, la Regional Enforcement Allied Computer Team (REACT Task Force) et le Better Business Bureau de Los Angeles et de la Silicon Valley pour leur aide dans cette affaire.

La Commission tableaux de bord interactifs pour les données de remboursement fournir une ventilation État par État des remboursements dans les cas FTC. En 2022, les actions de la Commission ont donné lieu à plus de 392 millions de dollars de remboursements aux consommateurs à travers le pays.