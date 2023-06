FTC : l’accord Microsoft-Activision Blizzard devrait rester bloqué pour l’instant

Microsoft se retrouve face à un autre obstacle juridique alors que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a demandé une injonction pour bloquer temporairement son acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. La FTC a fait appel de la décision de bloquer le projet de fusion Microsoft-Activision devant un tribunal fédéral, invoquant un préjudice potentiel à la concurrence dans les secteurs des consoles, des jeux en nuage et des abonnements aux jeux. Le tribunal interne de la FTC a besoin de plus de temps pour évaluer la situation et déterminer si la fusion serait préjudiciable aux consommateurs.

Ce n’est pas la première fois que les régulateurs hésitent à donner le feu vert à Microsoft. Plus tôt cette année, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) s’est prononcée contre l’accord Microsoft-Activision sur des accusations d’étouffement de la concurrence dans l’industrie du jeu.

Plus tôt cette année, Microsoft a signé un accord de 10 ans avec Nintendo pour s’assurer que les futurs titres de Call of Duty seront publiés le jour même et auront la parité des fonctionnalités sur les consoles Nintendo. Microsoft a également proposé un accord Call of Duty similaire à Sony.

Pour l’avenir, plusieurs dirigeants notables de Microsoft, Sony et Activision Blizzard témoigneront devant le tribunal fédéral américain. Les principaux dirigeants de Microsoft parmi lesquels le PDG de Xbox Game Studios, Phil Spencer et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, se défendront contre la demande d’injonction de la FTC devant le tribunal vendredi. Le président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, et le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, devraient également saisir les tribunaux pour exprimer leurs opinions.

Source