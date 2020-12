La Federal Trade Commission et plus de 40 États poursuivent Facebook pour des raisons antitrust, visant directement deux acquisitions prisées qui ont élargi l’empreinte mondiale de l’entreprise dans l’une des batailles juridiques les plus importantes de ses 16 ans d’histoire.

Les deux contestations judiciaires, qui font suite à une longue enquête menée par le gouvernement fédéral et 46 États, le district de Columbia et Guam, allèguent que Facebook a utilisé sa domination et ses profonds coffres pour éliminer ses rivaux, créant un monopole des médias sociaux qui a finalement nui aux consommateurs qui ont avait moins de choix et de protection de la vie privée.

« Pendant près d’une décennie, Facebook a utilisé sa domination et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux et étouffer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs quotidiens », a déclaré le procureur général de New York, Letitia James, dans un communiqué.

Il s’agit de deux méga-phoques, l’achat de 1 milliard de dollars de l’application de médias sociaux Instagram en 2012 et l’achat de 19 milliards de dollars de l’application de messagerie WhatsApp en 2014 qui a positionné Facebook pour dominer le paysage des médias sociaux.

Le grand mouvement d’Elon Musk:Le PDG de Tesla déménage dans le Lone Star State, avec sa fondation privée

Donuts par dizaines:Krispy Kreme célèbre la « Journée des douzaines » 2020 avec une offre de beignets à 1 $ samedi

Le procès FTC vise une injonction permanente qui pourrait, entre autres actions, démêler les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp.

«Les actions de Facebook pour enraciner et maintenir son monopole privent les consommateurs des avantages de la concurrence», a déclaré Ian Conner, directeur du Bureau de la concurrence de la FTC, dans un communiqué mercredi. « Notre objectif est de faire reculer le comportement anticoncurrentiel de Facebook et de restaurer la concurrence afin que l’innovation et la libre concurrence puissent prospérer. »

Dans un communiqué publié sur Twitter, Facebook a déclaré qu’il examinait les plaintes.

«Des années après que la FTC a autorisé nos acquisitions, le gouvernement veut maintenant une refonte sans tenir compte de l’impact que ce précédent aurait sur la communauté des affaires en général ou sur les personnes qui choisissent nos produits chaque jour», a déclaré la société.

Les inquiétudes selon lesquelles Facebook est devenu trop puissant surviennent alors que Washington cherche à freiner la Silicon Valley. Le ministère de la Justice a giflé Google avec un procès antitrust plus tôt cette année.

Facebook et Google ont tous deux fait valoir qu’ils offrent des services gratuits auxquels les consommateurs affluent et opèrent sur des marchés hautement concurrentiels.

Une récente enquête du Congrès sur le pouvoir de l’industrie de la technologie s’est concentrée sur les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp et a accusé Facebook d’avoir attrapé des menaces concurrentielles «pour maintenir et étendre sa domination».

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré aux employés qu’il se battrait contre toute intervention du gouvernement.

«Je ne veux pas avoir de procès majeur contre notre propre gouvernement», a déclaré Zuckerberg aux employés en réponse aux appels à la dissolution de l’entreprise, selon une transcription d’une réunion interne obtenue par The Verge. «Mais regardez, à la fin de la journée, si quelqu’un essaie de menacer quelque chose d’existentiel, vous allez au tapis et vous vous battez.

Les batailles juridiques imminentes comportent des enjeux importants pour Facebook, qui pourrait être contraint de dénouer les accords Instagram et WhatsApp, acquisitions que la FTC a précédemment examinées et approuvées.

« Le fait le plus important dans cette affaire, que la Commission ne mentionne pas dans sa plainte de 53 pages, est qu’elle a autorisé ces acquisitions il y a des années », a déclaré l’avocate générale de Facebook, Jennifer Newstead, dans un communiqué. « Le gouvernement veut maintenant une refonte, envoyant un avertissement effrayant aux entreprises américaines qu’aucune vente n’est jamais définitive. »

Zuckerberg a comparu devant le Congrès plusieurs fois cette année et a fait valoir que le succès de Facebook venait de la création de produits que les gens voulaient et que les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp avaient contribué à alimenter leur croissance.

En novembre, il a déclaré au Comité judiciaire du Sénat que Facebook ne considérait pas Instagram comme un concurrent direct en 2012.

«Nous avons eu une certaine concurrence avec Instagram dans l’espace croissant des applications de caméra et des applications de partage de photos, mais à l’époque, je ne pense pas que nous, ni personne d’autre, considérions Instagram comme un concurrent comme une grande plate-forme sociale polyvalente», a-t-il déclaré. En fait, les gens à l’époque se sont moqués de notre acquisition parce qu’ils pensaient que nous dépensions beaucoup plus d’argent que nous n’aurions dû pour acquérir quelque chose qui était principalement considéré comme une application d’appareil photo et de partage de photos à l’époque. «