«  FTA  »: quand Jane Fonda a secoué l’armée américaine

Dans des interviews, les marines noirs ont qualifié le Vietnam de «guerre d’agression raciste et génocidaire» et même des soldats blancs ont critiqué le «gouvernement impérialiste américain». Un demi-siècle après son apparition, «FTA» rappelle à quel point la guerre du Vietnam était impopulaire et à quel point les IG désillusionnées étaient importantes pour le mouvement anti-guerre. «J’étais ‘majorité silencieuse’ jusqu’à ce soir», raconte l’un à la caméra après une représentation.

L’émission FTA a été conçue comme une alternative aux tournées USO gung-ho et joyeusement sexistes de Bob Hope; ses initiales représentaient quelque chose de plus grossier que «Libérez l’armée». Les sketches, évocateurs du théâtre de rue de la guérilla, ridiculisaient les généraux, se moquaient du chauvinisme masculin et célébraient l’insubordination. L’émission n’était guère subtile, mais, comme le montre le film, les opinions exprimées par divers militaires n’étaient pas moins directes.

Le film, réalisé par Francine Parker, qui l’a produit avec Fonda et Donald Sutherland, a débuté le même jour que le voyage de Fonda au Nord-Vietnam a fait l’actualité. Le film, accueilli avec indignation et abandonné à l’oubli, a été restauré par IndieCollect et connaît une deuxième (virtuelle) sortie tardive.

Fonda est peut-être la porte-parole désignée, mais l’émission était en grande partie dépourvue de star-isme. Un Sutherland à l’air hirsute, qui était récemment apparu avec elle dans «Klute», obtient au moins autant de temps d’écran. Deux inconnues relatives, la chanteuse Rita Martinson et la poète (et proto-rappeuse) Pamela Donegan, ont des solos mémorables interprétant leur propre matériel.

L’individu le plus travailleur était le chanteur folk de Greenwich Village et militant des droits civiques Len Chandler, qui a assumé le rôle de Pete Seeger en incitant le public à chanter avec des compositions comme «My Ass is Mine» et «I Will Not Bow Down to Genocide». Une jeune folkie, Holly Near, était également sur place, martelant avec Fonda dans une parodie de «Carolina Morning» qui commençait: «Rien de plus beau que d’être en Indochine…»

Le contexte est crucial. Vivian Gornick, qui a couvert la tournée pour le Village Voice, a rapporté que «le FTA était encerclé, partout où il allait, par des agents du CID, de l’OSI, de la CIA, de la police locale. Après que les autorités militaires eurent peur, «des« conditions d’émeute »furent déclarées.» En effet, «FTA» documente les manifestations anti-guerre organisées par des civils à Okinawa et à Subic Bay aux Philippines. Ce dernier a été distingué dans la critique du critique du New York Times Roger Greenspun comme le point culminant du film.

Greenspun pensait que «FTA» n’avait pas réussi à capturer l’esprit des spectacles sur scène. Peut-être, mais aussi chaotique et juste, le film est une expression authentique, puissante et même émouvante de l’antipathie engendrée par une guerre qui – comme l’écrivait récemment l’auteur Thomas Powers – «a refusé d’être gagnée, perdue ou comprise» et a marqué les esprits de ceux qui l’ont vécu.

FTA

S’ouvre dans les cinémas virtuels via Marquee Kino à partir du 5 mars.